La Defensoría del Pueblo Bonaerense resolvió en el primer semestre el 81% de los reclamos por internet, cable y telefonía

Con gestiones exitosas ante problemas por el servicio técnico y errores administrativos, entre otros, la Defensoría del Pueblo bonaerense cerró el primer semestre del año con un 81% de los reclamos por internet, cable y telefonía solucionados.

El organismo que conduce Guido Lorenzino mostró un alto nivel de respuesta ante estos inconvenientes, cuyo total se completó con un 14% de los casos derivados para que sean resueltos en otros ámbitos y apenas un 5% de los cuales no se encontró solución.

La Defensoría toma estas quejas y los divide en tres grandes grupos: por problemas con el servicio técnico, que incluyen desde entrega de modem defectuoso, fallas en el servicio, instalación sin éxito, etc; por servicio comercial, que engloba el no otorgar la baja, errores con la facturación, etc; y otros inconvenientes que abarcan, por ejemplo, postes mal ubicados o que se hayan caído y que afecten la prestación.

De estos grupos, los reclamos por servicio comercial se solucionaron en un 86%; los vinculados al servicio técnico en un 77%; y los pertenecientes al tercer grupo se resolvieron en su totalidad.

Desde el área de Consumidores y Usuarios de la Defensoría explicaron que una vez recibido el reclamo se lo analiza, se comunica con la empresa en búsqueda de una solución y, en caso de no obtener respuesta positiva, se le envía un oficio para para expresar formalmente la disconformidad y exigir un arreglo definitivo al problema inicial.

Para realizar una consulta o reclamo podés comunicarte con la Defensoría todos los días las 24 horas, a través del WhatsApp +54 9 221 358-1323; de la línea gratuita 0800-222-5262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar