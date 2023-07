Uno de los avistamientos fue el de una ballena en Costa del Este, a unos 400 metros, esto no es tan común en esta época del año, en esta zona se puede llegar a ver una ballena jorobada o una franca austral.

En Mar del Tuyú este fin de semana se pudo ver un León Marino, es normal verlos en zonas de muelles para alimentarse.

Se recomienda en caso de ver algún lobo, foca o lobito dos pelos llamar al 103 que es Defensa Civil y vamos al rescate, mientras tanto no molestarlo, no arrojarle agua (el animal sale a regular temperatura) ni alimentarlo, cerró Rico.