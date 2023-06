Se firmaron 104 escrituras más de vecinos y vecinas del Partido de La Costa

En un nuevo encuentro con vecinos y vecinas, el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, encabezó un acto de firma de escrituras en el Espacio Multicultural de San Bernardo.

Suscribite a nuestro canal de Youtube

Los trámites fueron realizados en el marco del Programa de Regularización Nacional de la Provincia “Mi Escritura, mi casa” y, en esta oportunidad, alcanzó a 104 familias costeras.



“Es una tarea muy noble la ampliación de los derechos. Desde que salimos de la pandemia hemos firmado una buena cantidad de escrituras gracias al trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires”, destacó Cardozo al dirigirse a los vecinos y vecinas.



En este sentido, hizo hincapié en que “antes solo podían escriturar quienes podían pagarlo” y a esto le sumó: “Se nos quería determinar que seamos lo que seamos según la cuna en la cual nacemos, y eso no es justo. No es justo para nada que podamos tener la escritura de nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia, para la tranquilidad familiar, para saber que es nuestro plenamente, que nadie nos lo va arrebatar, que nadie nos lo va a poder ocupar y todas esas cuestiones, solo si lo podemos pagar”.



El jefe comunal destacó la importancia de ampliar derechos para los costeros y costeras. “Hace unos días estuve en Mar de Ajó y una vecina que terminó el año pasado la escuela en el FinEs me dijo ‘Mirá, Cristian, estos años llevé dos títulos a mi casa: el del FinEs, que lo llevé orgullosa porque pude terminar la escuela después de tantos años, y la escritura, que se la regalé a mis hijos’. Bueno, eso es justicia social, eso es lo que venimos a hacer en este momento”, manifestó.



Por último, contó a las familias: “La parte administrativa es la más importante: cuando uno pone la firma ya está, nadie lo puede borrar. Eso se hace con mucho compromiso. Sé que es algo muy lindo. Yo vivía en Salta y Oro, acá en San Bernardo, y me acuerdo el día que mi mamá escrituró la casa. Me acuerdo la emoción, cómo a mi mamá le brillaron los ojos y nos dijo ‘Esto es para ustedes’. Esto es suyo, nadie se los va a poder sacar. Y bien merecido que lo tienen. Así que felicitaciones a todos y a todas y a seguir construyendo una linda familia”.



Cabe destacar que la firma de estas 104 escrituras es parte de un total de 170 trámites gestionados y hay una segunda etapa que está a la espera del tratamiento en el Concejo Deliberante. Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y la Nación.