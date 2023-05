La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la única oradora en el acto que el Frente de Todos (FdT) realiza en Plaza de Mayo por el 20 aniversario de la asunción del expresidente Néstor Kirchner.

Ante una Plaza de Mayo colmada de manifestantes, Cristina Fernández se refirió a los primeros pasos del gobierno de Néstor Kirchner y recordó que “cuando él llegó el Estado era chiquitito, pero la deuda externa era grande”.

Cristina afirmó que aunque «hagan lo que hagan» desde los sectores opositores ella es «del pueblo» y recordó cuando quisieron asesinarla en septiembre pasado.

«Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo», dijo luego de repasar los números con los que terminó su gestión con un «51%» de distribución de la riqueza en favor de los trabajadores.

En este marco y aunque la militancia que se acercó a la mítica plaza de mayo esperaba la confirmación por parte de CFK de que será una de las que compita en las elecciones 2023, la líder del Movimiento Peronista no hizo referencia a una posible candidatura.

Cabe destacar que días atrás y mediante una carta abierta, volvió a manifestar que no será «candidata a nada».

