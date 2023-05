El saludo de Kicillof a Cardozo y Campisi por el nacimiento de Juana

Esta mañana en el Hospital de la Ciudad de Mar de Ajó, nació Juana Cardozo Campisi, la hija del jefe comunal costero. En este marco, las redes sociales se inundaron de saludos a la familia del intendente y desde La Plata, capital de la Provincia, el gobernador Axel Kicillof hizo llegar su afectuoso mensaje.

Me acabo de enterar que nació Juana en el Hospital de Mar de Ajó, les quería mandar un beso enorme a ustedes y a ella (…) es algo precioso, me tocó vivirlo y no se compara con nada, marcó el mandatario bonaerense.