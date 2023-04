Ivana Rodriguez, más de 100 partidos siendo la voz del estadio de Gimnasia

La locutora, periodista y docente que supo pasar por los micrófonos de Radio Noticias, cumplió hace días atrás 100 partidos siendo la voz del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, marca que ya logró romper y que además muestra un cambio de paradigma para el fútbol nacional de primera división: mujeres siendo parte de un espacio que hasta hace poco tiempo atrás, era solo para los hombres.

Silvina Presta (River Plate), Karina Vázquez (Argentinos Juniors), Laura Corriale (Huracán), Julieta Szmulewicz (Atlanta), Silvana Varela (Deportivo Morón), Camila Ansaldo (Boca Juniors) Valeria Saucedo (Villa San Carlos), entre otras, son aquellas que se suman al sueño que Ivana Rodriguez detalló a Página 12:

“Cada vez que asumía una nueva dirigencia yo mandaba una carta que quedaba, casi siempre, en mesa de entradas. Ofrecía mis servicios de locución, ya sea para una entrega de trofeos de una actividad amateur, una fiesta de fin de año o lo que sea”.

“Lo primero que pensé es en hacerlo como me gusta a mi. Con todo los que había escuchado, en estos años de cancha, pero con mi impronta. Sabía que no iba a cambiar la voz ni a ser algo que no era, pero por suerte después de escuchar la prueba me dijeron que el domingo empezaba”, comentó al medio nacional y cerró mientras recordó el debut.

Me di cuenta que esto es lo que quiero hacer toda la vida.