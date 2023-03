Se conoció el nuevo fallo por el femicidio de Lucía Pérez Montero

El Tribunal Oral Criminal N°2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, resolvió condenar a prisión perpetua a Matías Farías por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por el femicidio de Lucía Pérez Montero ocurrido el 8 de octubre de 2016. En tanto que Juan Pablo Offidani recibió la pena única de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. A su vez, el fallo establece tener presente el compromiso asumido por el Ministerio Público Fiscal de investigar la posible presencia de otras personas en el domicilio donde ocurrió el femicidio de Lucía en virtud de lo que surge del informe pericial del laboratorio de genética forense.

Los detalles en el video:

“El cuerpo de Lucía habló y estos jueces pudieron ver eso. Fue un femicidio, por eso hay dos jueces que están en un jury. ¿Cómo puede ser que esos jueces no vieron nada? Es irrisorio. Esto fue una banda de tres tipos que se dedicaban a vender droga y a Lucía la captaron como captan a nuestras pibas. Lo que pasa es que las matan y son descartables” expresó Marta Montero, mamá de Lucía, y agregó: “Si no hubiese sido por el acompañamiento de los ministerios, de las mujeres y de las organizaciones no estaríamos acá pero esto no termina. Tenemos una perpetua pero seguiremos por la otra. Seguiremos luchando por Lucía y por todas las Lucías que nos han llevado”.

La ministra Estela Díaz afirmó: “Acá tenemos la diferencia sustancial cuando hay un enfoque de derechos humanos y de género que distingue realmente lo que ha ocurrido y lo que sucede con las víctimas. Una siente alivio y nos abrazamos al considerar que la lucha sirve, que la resistencia sirve, que la fuerza de la familia, junto al acompañamiento del Ministerio de las Mujeres y de otras organizaciones fue fundamental para que se anule el injusto fallo que absolvió a los actores del femicidio”.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas señaló: “Es un juicio clave y es un caso paradigmático porque implica interpelar al poder judicial en su visión en cuanto a las problemáticas de género y para que de cuenta del gran plexo normativo que tenemos en relación a esta temática. La perspectiva de género, que forma parte de los derechos humanos, no puede ser omitida por el poder judicial”.

Así estaba la calle:

De esta manera, finalizó el segundo juicio realizado luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la anulación del fallo dictado por los jueces Juan Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale en el juicio desarrollado en 2018 en el que Farías y Offidani resultaron absueltos por los delitos de abuso sexual y femicidio y condenados por el delito de venta de estupefacientes. Este fallo fue considerado “incompatible” con el derecho internacional debido a la “falta de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”. Actualmente, los jueces Gómez Urso y Viñas se encuentran apartados de sus cargos y acusados de “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” en el marco del jury iniciado el pasado 14 de marzo en la ciudad de La Plata. El tercer integrante del tribunal, Aldo Carnevale, logró tramitar su jubilación en 2019 durante la anterior gestión del gobierno provincial.