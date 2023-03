Con un discurso de 4 horas, Cardozo abrió las sesiones ordinarias en el distrito

El intendente Cristian Cardozo abrió el 40° período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. Estos son los pasajes más destacados:

CRECIMIENTO POBLACIONAL Y RÉCORD DE TURISMO

El jefe comunal puntualizó el crecimiento poblacional del Partido de La Costa apuntando a los números de los Censos Nacionales. Se pasó de los 25.652 habitantes de 1980 a los 69.633 de 2010, y en el último Censo se registró que en el Partido de La Costa viven 102.836 personas, un incremento del 47% que ubica al distrito entre los 12 municipios del país que más crecieron en la última década.

Con estos números del Censo Nacional, Cardozo puntualizó en su discurso que la elección de parte de argentinos y argentinas de radicarse en alguna de las 14 localidades que componen el Partido de La Costa se debe a que encuentran posibilidades de progreso para la familia. Y ponderó los servicios que ofrecen las localidades para que por tercer año consecutivo el distrito sea el más elegido por los argentinos y las argentinas para descansar en vacaciones y fines de semana largos.

“Para dimensionar estas cuestiones les quiero compartir algunas cifras”, dijo el Intendente. “Esta temporada, desde el 1° de diciembre hasta el 28 de febrero, recibimos 3.612.000 de visitantes. Superamos en un 7% al 2022, que fue un verano récord en cantidad de visitantes”.

Cardozo destacó que este boom turístico del distrito se debe a muchos factores, entre otros, el trabajo público – privado con el sector más la llegada del Previaje, la promoción en medios nacionales, las giras junto al sector privado durante todo el año por las provincias argentinas, los viajes de Fin de Curso y de adultos mayores implementados por la Provincia y el regreso de las agencias de viaje a brindar viajes a La Costa.

“Estamos trabajando con el Edetur en un programa de acompañamiento impositivo hacia el sector hotelero, gastronómico, balnearios, para que la mayor cantidad de hoteles, cafeterías, restaurantes, balnearios queden abiertos todo el año para que nosotros podamos disfrutar de todo este sector precioso que tenemos y que también disfrutan miles de argentinos», dijo el Intendente.

BAJADAS A PLAYA Y FRENTE COSTERO

“De 2019 hasta acá hicimos 240 bajadas nuevas a playa, de madera, algunas con características hidráulicas no las pudimos hacer de esa forma, pero las restantes son de madera. Y este ya gestionamos los fondos para construir 100 bajadas más en el Partido de La Costa», detalló Cardozo en un repaso por sus 3 años de gestión y la presentación del Plan La Costa 2030, en el que convocó a toda la comunidad para trabajar por el beneficio de los costeros y las costeras.

“En ese marco, estuvimos haciendo tareas de enquinchado que buscan recuperar el ecosistema costero sobre Nueva Atlantis, Mar de Ajó, Mar del Tuyú y Santa Teresita. También dimos los primeros pasos de una obra histórica para Las Toninas”.

Cardozo contó también que “el año pasado participamos junto a Juan y Juan Pablo de Jesús de la licitación por más de 3 mil millones de pesos para esta obra que comenzará a ejecutarse ahora en temporada baja y consta de la implantación de seis rompeolas de 110 metros de longitud a unos 320 metros de la línea de la costa”.

Este 2022 además se finalizó la bajada de calle 23 en Santa Teresita con un Paseo Costanero que se extendió hasta la calle 33 donde también se sumó una obra hidráulica entre calles 31 y 33 para terminar con las inundaciones que se producían con las fuertes lluvias.

“Hicimos también nuevas bajadas a playa que dan accesibilidad y están hechas en madera, lo que preserva la naturaleza, como en Nueva Atlantis, Mar de Ajó, San Bernardo, en todas las localidades”.

«Para este 2023 vamos a estar haciendo además el Paseo Costanero en Las Toninas, paralelo al recupero de costa, para recuperar la Costanera, para que se pueda caminar», sentenció el Intendente sobre el tema del frente costero.

Continuando con las obras que ya están en marcha, un reclamo de la comunidad de San Clemente, en las visitas del Intendente a la localidad, era el mejoramiento del Puerto. Sobre esto, Cardozo dijo que «estamos trabajando sobre la remodelación y puesta en valor del Puerto de San Clemente. Va a quedar muy lindo, va a ser esta zona un lugar de orgullo para todos los costeros y las costeras, en materia turística y también en materia productiva para los pescadores de la zona».

PLAN INTEGRAL DE ASFALTO Y LUMINARIA LED

Sobre el Plan Integral de Asfalto el Intendente comentó: «Si bien es el momento en el que el Partido de La Costa se encuentra equipado en infraestructura, aún nos resta sumar personal especializado y maquinaria porque somos 14 localidades con cada vez más zonas pobladas tal cual nos indicó el Censo y esto requiere mayores esfuerzos».

Es por eso que el alcalde adelantó que se está trabajando en la reorganización de los equipos de trabajo y la suma de nuevas herramientas que permitan mejorar la limpieza y el orden de calles, Costaneras, plazas y playas. «El buen vivir tiene que ver con los servicios y por eso vamos a continuar con el asfalto, la luminaria LED, la red cloacal y el agua potable».

«Desde que asumí hicimos más de 400 cuadras de asfalto a lo largo de todo el Partido de La Costa. Son obras de conexión histórica y lo hicimos en muy corto plazo. La Avenida Naval de San Clemente, que este año vamos a terminar la segunda parte y era una demanda de décadas”.

Un dato importante que aclaró el Intendente sobre el asfalto es que «hicimos 400 cuadras de asfalto con gestiones y no se la cobramos a ningún vecino del Partido de La Costa».

«Hicimos la Avenida Naval de San Clemente, tan pedida, tan histórica, y este año vamos a estar terminando la segunda parte. Lo mismo la Avenida Roldán de Nueva Atlantis. La Avenida 94 de Mar del Tuyú ahí está, asfaltada. La calle Garay de San Bernardo, otro pedido histórico, asfaltada».

«Dimos los primeros pasos de la Bicisenda de la Avenida 7, con una segunda etapa y que une en sus tramos Santa Teresita, Costa Chica y la localidad de Las Toninas. La Avenida Tucumán une hoy San Bernardo con Lucila del Mar, de punta a punta también hicimos el asfalto en la Avenida San Juan que une San Bernardo con Lucila del Mar.»

«Hicimos 400 cuadras de asfalto y saben cuántas cuadras tenemos autorizadas para hacer, cuántas cuadras le van a cambiar y mejorar la calidad de vida a los costeros y a las costeras: este año vamos a estar comenzando 324 cuadras de asfalto».

Además, se sumarán nuevas colectoras: Santa Teresita – Mar del Tuyú entre calle 50 y la 70, la colectora Mar de Ajó – San Bernardo entre calle Falkner y Avenida Libertador, además de 69 cuadras de recapado en el Partido de La Costa.

«Desde que comenzamos la gestión colocamos 14 mil luminarias LED, y este año vamos a sumar más de 9 mil luminaria LED a lo largo de todo el Partido de La Costa», agregó Cardozo.

CLOACAS, GAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

“Estamos ampliando la red cloacal en San Clemente, son obras que van bajo tierra y no se ven. Les quiero agradecer a la Cooperativa de San Clemente que están haciendo un gran trabajo. Lo mismo en Costa del Este que no teníamos estación elevadora y estamos ampliando la red cloacal. También en Lucila del Mar en el Sector Industrial Planificado y en Mar del Tuyú ya la finalizamos».

«Si las obras que les pide Servicios Públicos a las concesionarias no se llevan adelante, mirándolos a los ojos les digo y yo estoy acá hasta el 10 de diciembre, no me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar en materia de recurso, en materia de agua y en la administración de ésta», enfatizó el mandatario costero.

«Respecto al suministro de las conexiones a la red de gas, todos sabemos de la obra faraónica que se está realizando, que trae el gas desde el Sur. El servicio, como lo hablamos con el gobernador Axel Kicillof, estaría inminente para el Partido de La Costa y la región», adelantó.

MÁS Y MEJOR SEGURIDAD

Sobre la seguridad, Cardozo manifestó que «acabamos de poner en funcionamiento la Sala de Monitoreo preventivo ubicada en San Clemente que se suma a la que dispusimos en San Bernardo y a la que ya funciona en Mar del Tuyú. Así, por primera vez, La Costa cuenta con monitoreo de cámaras en las tres zonas».

«Si hay algo por lo cual nos eligen al Partido de La Costa, es diferencial a otros destinos turísticos es por su tranquilidad, y es algo que debemos cuidar y preservar y es también por lo que nuestros papás y nuestros abuelos y también nosotros elegimos este lugar para vivir».

SEGUIR REFORZANDO EL SISTEMA DE SALUD

«Estamos a muy poco de concretar otra obra fundamental para el sistema de salud. Muy pedida por los vecinos y vecinas y tiene que ver con la salud bucal. Les quiero contar que este año vamos a vivir otro hito histórico de nuestra comunidad inaugurando nuestro Hospital Municipal Odontológico Universitario, donde funcionaba el viejo Hospital de Santa Teresita», anunció el Intendente.

En lo que respecta a la infraestructura del sistema de Salud local, el jefe comunal costero enumeró el crecimiento exponencial que tuvo en su gestión al mencionar obras y trabajos realizados en los 4 Hospitales Municipales y los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud.

“Hicimos un montón de cosas en el área de Salud, y el año pasado sumamos la primera ambulancia de ultra complejidad en el Partido de La Costa. Sumamos en total 21 ambulancias con las nuevas 6 que adquirimos el año pasado junto a la ambulancia pediátrica».

«Este año vamos a hacer una nueva compra y vamos a sumar 4 nuevas ambulancias al sistema de Salud y quiero que compremos unidades de traslado para los pacientes que damos de alta y llevar a sus domicilios».

Acerca de los nuevos profesionales que se suman día a día al sistema de Salud municipal, el jefe comunal contó que «en los últimos 6 meses incorporamos 47 profesionales al sistema de Salud. 47 médicos clínicos, pediátras, ginecólogos, traumatólogos. Tenemos una planta enorme de profesionales de la Salud en el Partido de La Costa”.

Además, otra de las inauguraciones para este 2023 será el primer Hospital Municipal Veterinario del Partido de La Costa y la región. Se trata de una obra de 450 metros cuadrados que tendrá 4 consultorios, un sector de farmacia y laboratorio, un área de diagnóstico con sala de rayos y un quirófano totalmente equipado con zona de internación.

MÁS EDUCACIÓN, MÁS DESARROLLO

«Estamos construyendo la sede de la Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó que pronto estará en funcionamiento y también pusimos en 2022 en funcionamiento la Escuela Primaria N° 16 en Santa Teresita y le vamos a construir su propio edificio», contó con orgullo el Intendente en la sección Educación de su discurso.

Además, adelantó toda la infraestructura en establecimientos educativos en el Partido de La Costa: «Avanza la obra del nuevo Jardín de Infantes N 920 de Mar del Tuyú, gestionada por Provincia, Nación, Municipio y estamos en más de 20 obras en 2023 en jardines, escuelas primarias y secundarias».

«Durante mucho tiempo no se hicieron escuelas y estamos en proceso de construcción de dos nuevas escuelas que ya han sido licitadas: la Escuela Primaria N° 17 en Costa Chica y el nuevo edificio para la Escuela Técnica N° 1 de Santa Teresita».

También adelantó que «ya estamos en proceso administrativo y ya avanzamos en lo que nos toca a nosotros para el proyecto para arrancar la Escuela Primaria N° 18 de Mar del Tuyú. Y también una escuela primaria y un jardín de infantes para Nueva Atlantis».

En los números que brindó a la comunidad, el Intendente detalló que se están construyendo 14 aulas este 2023 y de esta manera entre 2021 y 2023 se sumaron 25 aulas nuevas para jardines y escuelas primarias y secundarias, «lo que equivale a cuatro escuelas nuevas».

«Estamos ante una revolución educativa que encuentra un hito histórico en la pronta inauguración del Centro Universitario de La Costa, que allí se pueda nuclear la oferta educativa superior, para todos y todas, gratuito y que no solo significa que nuestros jóvenes no se vayan sino que jóvenes de otros municipios vengan a La Costa a estudiar».

DEPORTES E INCLUSIÓN

«En Mar del Tuyú vamos a estar inaugurando el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal. Y ahí también vamos a construir un Polideportivo Municipal en Mar del Tuyú», contó Cardozo que también adelantó que este año se construirá un Natatorio y un Polideportivo Municipal en Las Toninas.

«Por primera vez en la historia del Partido de La Costa pusimos en funcionamiento las Colonias de Vacaciones con cientos de chicos de disfrutar y compartir y cientos de familias que tuvieron un lugar seguro para dejar a sus hijos con profesores trabajando para cuidar a los chicos», contó orgullos el alcalde costero.

Y para todos los chicos y chicas de La Costa adelantó que «vamos a estar inaugurando este año nuestra primera compañía circense, con los chicos y chicas del Partido de La Costa acompañados por el estado municipal alquilando teatros y espacios para que podamos disfrutar de nuestro arte y nuestra cultura».

APP PARA TRÁMITES Y NUEVA OFICINA DE LICENCIAS DE CONDUCIR

A lo largo de su discurso, Cardozo habló de herramientas para seguir modernizando al estado municipal. «Estamos lanzando una nueva aplicación para teléfonos celulares «Mi Costa», es una aplicación gratuita donde se pueden realizar trámites, turnos, reclamos, descuentos en comercios, agenda, turismo, farmacias de turno, una aplicación bastante integral», adelantó.

Al mismo tiempo contó: «Les quiero confirmar que vamos a estar inaugurando la nueva Oficina de Licencias de Conducir, la primera para nosotros que alquilábamos en Mar del Tuyú. La nueva sede en Santa Teresita contará con capacidad para 100 personas sentadas y 15 boxes de atención al público para brindar más turnos y con mayor rapidez en la atención».

EL BUEN VIVIR EN LA COSTA

«Estamos trabajando junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia en el primer Parque Ambiental de La Costa», dijo Cardozo sobre el Parque situado en el Vivero Cosme Argerich de San Clemente y que cuenta con un aula ambiental, una huerta agroecológica y un invernadero para avanzar en prácticas de sostenibilidad.

Además, el Intendente adelantó que está proyectado un segundo Parque Ambiental para este 2023, en Nueva Atlantis. «Dentro de la proyección que tenemos en material ambiental, luego de estos primeros pasos muy necesarios y profundos en materia de educación iniciaremos las siguientes etapas de recolección territorial de diferenciación y disposición final de un trabajo que nos estamos dando con la región», sostuvo.

Antes de cerrar su discurso, Cardozo hizo referencia al acceso a la vivienda. «Nos preocupa el acceso a la vivienda. Es una problemática profunda y estructural, que para su solución requiere de políticas más grandes que las que puede llevar adelante un municipio. Seguimos haciendo por aquello que está dentro de nuestras posibilidades y gestionando por aquello que no lo está», afirmó.

Una de las herramientas es la articulación con programas de la Nación y de la Provincia para el acceso a la vivienda. «Con estas gestiones, ahora está avanzando la construcción de 41 viviendas en Las Toninas que serán el hogar de docentes, policías y médicos que ya viven en el Partido de La Costa».

«Dentro de ese mismo programa de Nación, este 2023 daremos inicio a otro desarrollo de viviendas, que se situará en el barrio Bethel, también en Las Toninas y también exclusivo para vecinos de La Costa».

Esto se suma a la construcción que hará el gobierno de la Provincia de otras 29 viviendas a lo largo del distrito y donde la Municipalidad también estará acompañando con los terrenos.

«Para este año también vamos a lanzar el ProCrear una herramienta extraordinaria que a tantas personas les cumplió el sueño de su casa. Habrá más novedades de esto también», puntualizó el Intendente.

El mensaje final de Cardozo dejó una reflexión sobre la unidad de todos los costeros y las costeras y el crecimiento en comunidad apuntando al Plan La Costa 2030.

“Hoy quiero proponerles que sigamos creciendo juntos. Crecer, pero no de cualquier manera. Les propongo crecer en comunidad. Crecer sabiendo que el destino de uno depende del todo que somos. Crecer sabiendo que hacemos una armonía dónde el accionar de cada uno aporta. Crecer sabiendo que en ese equilibrio nos podemos realizar y al mismo tiempo dar fuerza al bien común. Crecer en escala humana y buscando lo más importante que tenemos: la felicidad. La felicidad nuestra, la de nuestros hijos y las de las generaciones que vendrán. En esta comunidad en crecimiento no hay lugar para los individualismos, no hay lugar para los egoísmos, no hay lugar para el odio, no hay lugar para quienes no amen el Partido de La Costa. Es la comunidad de democracia, de libertad, de inclusión y participación que queremos seguir construyendo en unidad. Sigamos trabajando juntos por el futuro de crecimiento que nuestro Partido de La Costa merece”.