Porta habló sobre las obras que se realizan en las Escuelas del distrito

Matias Porta, presidente del Consejo Escolar del Partido de La Costa se expresó en Radio Noticias donde entregó algunos detalles sobre las obras que se están realizando y desestimó los dichos que peligra el inicio de clases.

Si en algún momento se dijo que peligra el inicio de clases es por las obras que se están realizando y si no están finalizadas por una cuestión de seguridad no se iniciaran, pero todo está dado para que 1 de marzo las aulas estén llenas de niños y niñas. Desde enero de 2023 el día 2 se arrancó a revisar de manera integral las cañerías de gas y se puso en marcha la calefacción para no tener que suspender las actividades en el invierno, la idea del consejo escolar es prever todas estas cosa para que las clases se desarrollen con total normalidad, tal como está previsto en el calendario escolar.