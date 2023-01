Se estrena la obra teatral «Madre hay una sola, dos sería demasiado»

En Radio Noticias, la actriz Marta González, marcó los detalles de la obra humorística que se estrena este miércoles 25 en el ya mítico Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo del Tuyú.

González está acompañada por Lorena Paola y las entradas para «Madre hay una sola, dos sería demasiado», se consiguen en Platea Net y la boletería del mencionado Teatro local.

Yo no me cansó de repetirlo, el libro es tan bueno, que yo lo leía y me reía sola de las situaciones, subrayó la actriz.