Vidal pegó el faltazo pero Ritondo visitó La Costa ya lanzado como pre candidato en la Provincia

Desde las redes sociales de un espacio del PRO en el Partido de La Costa, se anunció la llegada de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo a la apertura de un local partidario en la localidad de San Bernardo del Tuyú.

Si bien la ex gobernadora no se hizo presente, su ex Ministro de Seguridad pasó por el distrito y fue recibido por el Concejal Costero, Sergio Santana, referente del espacio amarillo.

En este marco, un Ritondo totalmente lanzado como pre candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, compartió una pequeña recorrida por la zona sur del distrito acompañado por distintos referentes.

¿Que pasó con Vidal? Fue la pregunta que rondó por la tarde – noche y por la cual solo se deslizó que fue «una cuestión de agenda».

La foto y el CR23 ya en La Costa: