Cartelera para disfrutar del Teatro en La Costa

La temporada de teatro continúa ofreciendo variadas opciones para toda la familia en las distintas salas del Partido de La Costa.



En San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó se podrá disfrutar se shows musicales, de humor, stand up y para chicos.



La agenda de teatro para esta temporada es la siguiente:



SAN CLEMENTE

TEATRO CENTRO

Calle 1 y 3



Sábado 21 de enero

-La pipa de la paz a las 21.30

-Vale con bigote tour a las 23.15



SANTA TERESITA

CINE Y TEATRO ATLÁNTICO

Avenida 41 Nº 258



Viernes 20 de enero

-Mike y sus compas a las 21.00

-Hilda en vivo a las 22.30

Sábado 21 de enero

-Dady Brieva, el mago del tiempo a las 22.00

Domingo 22 de enero

-La pipa de la paz a las 21.30

-Vale con bigote tour a las 23.15



SAN BERNARDO

TEATRO LUZ Y FUERZA

Chiozza 2455



Jueves 19 de enero

-Mike y sus compas a las 21.00

-Diego Capusotto, el lado C a las 22.30

Viernes 20 de enero

-El cuarto de Verónica a las 21.00

-El show de Nachito Saralegui a las 23.00

Sábado 21 de enero

-Todos los días de Hilda a las 21.15

-Martín Dardik, el trinche en San Bernardo a las 23.00

Domingo 22 de enero

-Dady, el mago del tiempo a las 21.00

-Nicolás De Tracy, crónico a las 23.00

Lunes 23 de enero

-Pela Romero, basta de amores de mierda 2023 a las 22.30

Jueves 26 de enero

-Mike y sus compas a las 21.00

-Coco Sily, la súper cátedra vamos con todo a las 22.30

Viernes 27 de enero

-Dady, el mago del tiempo a las 21.30

-Pablo Picotto, total incertidumbre a las 23.15



TEATRO AUDITORIO

La Rioja 2740



Jueves 19 de enero

-Pablo Cunsolo, el puente a las 21.00

-Ezequiel Campa, sí pero no a las 23.00

Viernes 20 de enero

-Sumo x Pettinato a las 22.00

Sábado 21 de enero

-The Beetles, leyendas a las 21.30

Domingo 22 de enero

-Gabriel Cartaña: ¿qué digo cuando digo te amo? a las 21.00

Lunes 23 de enero

-Toc Toc a las 21.30

Martes 24 de enero

-Sex, viví tu experiencia a las 22.00

Miércoles 25 de enero

-Madre hay una sola a las 21.00

-Lucas Lauriente Stand Up a las 22.45

Jueves 26 de enero

-Juampi González, soltero a las 21.30

Viernes 27 de enero

-Martín Dardik, el trinche en San Bernardo a las 22.45



CINE Y TEATRO ARENAS

Chiozza 1774



Jueves 19 de enero

-Darío Orsi, me quiero rajar a las 22.30

Sábado 21 de enero

-Laila Roth a las 22.30

Jueves 26 de enero

-Darío Orsi, me quiero rajar a las 22.30



MAR DE AJÓ

TEATRO OCEAN

Yrigoyen 30



Domingo 22 de enero

-El cuarto de Verónica a las 22.30

Compartir