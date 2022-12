Ruta 2 | Circulaba ebrio, lo detuvieron y quiso golpear y luego coimear a la policía

Betiana Insaurralde en el aire de Radio Noticias, detalló el caso de un hombre condenado por resistencia a la autoridad, e intento de cohecho, ocurrió en un control vial.

El hombre circulaba por ruta dos de manera muy peligrosa en forma zigzagueante, fue advertido por los automovilistas que dieron aviso al destacamento vial de Castelli y de inmediato se dirigieron móviles al lugar, al llegar intentan interceptar al conductor, que se negaba a detenerse, y cuando logran hacerlo y baja de la camioneta, se puede ver que estaba alcoholizado, 2, 25 de alcohol en sangres arrojó el test de alcoholemia y además se resistió a los golpes ante las autoridades que querían trasladarlo al destacamento. Luego de un rato pudieron trasladarlo, ya en el destacamento, le retuvieron el registro, le hicieron multa pero no todo termina así, porque el hombre intentó sobornarlos para que no le retengan el registro, no le saquen la camioneta, informó la cronista.