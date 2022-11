Avanza la investigación por los «vuelos de la muerte» y ya hay procesados

El ex juez, Carlos Facio, fue procesado por su participación en el encubrimiento de los “vuelos de la muerte” ocurridos durante la última dictadura cívico – militar y se le sentenció un embargo por 5 millones de pesos. Facio fue considerado uno de los autores de 14 hechos de “encubrimiento, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario”.

El juez federal Martín Bava también procesó al médico de policía Miguel Cabral, el ex jefe de Catastro de la Municipalidad de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro y los ex policías Mario Castronuovo, José Llorens, Francisco Aristegui, Domingo Oscar Martínez, Edgardo Luchetti y Juan Antonio Estrada, todos sin prisión preventiva. Por el contrario, fue sobreseído el ex policía Santiago Piñero.

A todos ellos se les imputó su participación en las maniobras de encubrimiento en los hallazgos de cadáveres ocurridos en el actual Partido de La Costa durante la última dictadura militar.

Betiana Isaurralde desde la ciudad de Dolores y para Radio Noticias, realizó la crónica del caso. Dale play:

Fuente Entrelineas.Info