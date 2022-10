En primera persona | Así se vivió la represión en el partido Gimnasia – Boca

El partido que Boca Juniors llevaba a cabo en La Plata ante Gimnasia quedó suspendido a los 9 minutos por graves incidentes fuera del estadio, luego de que la Policía Bonaerense reprimiera a los hinchas del Lobo. Los gases lacrimógenos lanzados por la policía en las inmediaciones del estadio ingresaron al campo de juego y afectaron a varios jugadores, integrantes del cuerpo técnico y el propio público que entró en pánico. Un hombre murió por un ataque cardíaco.

Por “falta de garantías”, la cuenta oficial de La Liga Profesional confirmó la suspensión del partido y su «oportuna reprogramación». En este marco, Sergio Berni, Ministro de Seguridad, remarcó que la «responsabilidad de lo sucedido es toda del club organizador del espectáculo».

El presidente del club, Gabriel Pellegrino aseguró que tenía para demostrar «que el estadio estaba habilitado para 30.000 personas. Vendimos 3.254 entradas sobre 4.300 que nos enviaron ya que el resto eran socios y es la policía la que determina la cantidad de gente que entra».

«La gente quería entrar con los carnets en la mano y nosotros veíamos plateas vacías. Los que cerraron las puertas fueron los organismos de seguridad, la policía y el Aprevide», argumentó el presidente del Lobo.

En este contexto, la voz del Estadio de Gimnasia, Ivana Rodriguez, detalló en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias los momentos de tensión vividos en el club y resaltó:

«No fue violencia del fútbol, fue lo que se vio, no fue la gente, no es un caso de los que lamentablemente estamos acostumbrados (…) los tiros no pasaron hasta 1 y media después de la suspensión».