Hoy martes 13, «Cotoco» García anunció que va a competir en 2023

Hoy martes 13 de septiembre eludiendo el «no te cases ni te embarques», Marcos García anticipó formalmente que volverá a ser precandidato a intendente del Partido de La Costa en las elecciones que se llevarán a cabo en 2023. “Cotoco” realizó el anuncio esta mañana, mientras viajaba en auto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante una transmisión en vivo por Facebook.

La última vez que García compitió en una elección fue en 2015, como candidato de Cambiemos. En aquella ocasión, Juan Pablo de Jesús (Frente para la Victoria) le ganó por casi 3.000 votos y si bien hace 8 años que no es candidato al cargo, “Cotoco” se mantiene como el principal dirigente de la oposición costera.

“Quería contarles que nos estamos organizando, que hemos decidido participar en el próximo proceso electoral. Por ahí es una costumbre de la política especular con estas cosas, yo no especulé porque cuando no he tenido el esfuerzo, el deseo o las ganas lo he manifestado y en esta oportunidad sí. Recuperé esas ganas, esa fuerza que se necesita porque no es sólo decir ‘vamos a una elección’”, manifestó.

“Me ha tocado ganar y perder. Hasta ahora nunca tuve la oportunidad de gobernar, pero creo que no solo soy el más preparado, el que conoce cada escuela, cada cuartel de bomberos, cada centro de jubilados, el que sabe donde falta agua y cloaca, donde se inunda cuando llueve, el que conoce el recurso humano, las necesidades de producción y de empleo todo el año. El sector pesquero siempre me ha bancado y yo a ellos; la gente de la construcción, los albañiles; las fuerzas de seguridad”, subrayó.

“Estamos organizando todo el recurso humano a lo largo de todo el distrito, todos pueden ayudar”, indicó García. “No es fácil construir un grupo de trabajo para ir a una elección, sobre todo porque el Partido de La Costa es muy grande, hoy los countries tienen votantes. Son muchas horas, muchos sábados y domingos de trabajo, hay que soportar que el poder te tire con todo por la cabeza”, agregó quien adelantó que en los próximos días va a haber una reunión importante en Mar de Ajó Norte.

¿Que te parece la vuelta de este «viejo» conocido?

Fuente Entrelineas.info