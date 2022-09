Lorenzino aseguró que “es necesario abrir la cabeza” para debatir el consumo de drogas

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la necesidad de que se considere como un “tema prioritario” el debate sobre el consumo de cannabis y otras drogas, y aseguró que “es necesario abrir la cabeza porque hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

Así lo expresó en la apertura de la jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones en materia de política de drogas”, que la Defensoría organizó junto al Comité para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL) y que reunió a autoridades y especialistas en la materia.

“Amerita que se ponga en agenda al consumo como un tema prioritario. Debemos avanzar hacia un marco de acuerdo, ya que si bien es un asunto polémico nos puede unir. Es necesario abrir un poco la cabeza, porque el consumo es muy trágico para mucha gente que la está pasando muy mal”, aseguró Lorenzino.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo planteó que “es importante crear un ámbito con distintas áreas para poder mirar las violencias, ya que el tema drogas y consumo tiene que ver con eso, con las violencias que se producen tanto por las fuerzas de seguridad o el sistema judicial, o la que sufren los usuarios”.

“A estos temas hay que discutirlos, más aún hoy cuando el cannabis medicinal es la puerta que abre el debate con mayor naturalidad en nuestras casas. Eso nos habilita a discusiones más profundas que hay que consolidar, y nos parece importante analizarlo con las organizaciones, con el periodismo, con funcionarios y funcionarias para construir una reflexión que sirva para profundizar el debate”, indicó Lorenzino.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Mental provincial, Julieta Calmels, aseguró que “el problema del consumo no es una cuestión de fondo, no es la problemática de la que hablan los jóvenes, ya que esas son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, preocupaciones sobre su cuerpo, dificultades para establecer diálogos con los adultos, que muchas veces se traducen en problemas de consumo, que son cosas que no queremos que sucedan. Para eso llevamos talleres sobre conductas compulsivas sobre consumo pero que tienen como tema central pensar a la salud mental como un asunto más integral”.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Cámara Federal – Casación Penal, Alejandro Slokar; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia, Lisandro Pellegrini; y funcionarios de diferentes ámbitos de la administración bonaerense, miembros del Poder Judicial, de organizaciones y especialistas en la materia.