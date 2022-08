La Plata | La Defensoría inspeccionó una clínica denunciada por «maltratos»

Tras la polémica generada luego de que encontraran a una persona inconsciente en una habitación de la Clínica Santa Teresa de Ávila de La Plata, la Defensoría del Pueblo bonaerense llevó adelante una inspección en el establecimiento y realizó una serie de observaciones sobre el funcionamiento de esa institución.

La recorrida, encabezada por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires (ORL), que dirige el organismo que conduce Guido Lorenzino, se dio después de que se conociera que una usuaria de esa clínica de 78 años fuera encontrada sin conocimiento en el lugar.

Familiares de la persona realizaron la denuncia en la Defensoría luego de alertar esta situación, que provocó que tuviera que ser trasladada de urgencia a otro centro de salud, y después de que la clínica no les informara sobre las circunstancias y condiciones en que habría sido encontrada la mujer.

Durante la visita a la clínica, el ORL realizó entrevistas a la directora técnica, al médico clínico, al tallerista y a la nutricionista de la clínica, como también a los usuarios y usuarias internados; además de analizar la historia clínica de la usuaria.

Si bien el Órgano concluyó que la clínica se adecua a los parámetros establecidos por la Ley de Salud Mental, existen ciertas cuestiones que deben revisarse para mejorar el funcionamiento de la institución, ya que podría atentar contra la integridad de las personas que se alojan en el lugar.

Entre las observaciones que se realizaron figura la cantidad de personal presente en cada turno, tanto mañana y tarde, el cual resulta insuficiente para atender a la población alojada en la clínica, lo que se agrava al analizar la distribución del lugar, que cuenta con cinco espacios de internación separados y distanciados entre sí.

Además, se cuestionaron los horarios de visitas, la escasa duración de las mismas y la no contemplación de situaciones excepcionales, lo que se traduce en una vulneración de derechos. Y que las historias clínicas revisadas, a pesar de encontrarse completas y evolucionadas, no cumplen con lo dispuesto en la ley, ya que no se encuentran unificadas ni foliadas.

Por otro lado, el Órgano de Revisión realizará un pedido de informe a la unidad de instrucción correspondiente en tanto se encuentra en manos de la Justicia Penal la averiguación de los hechos sucedidos en la clínica.