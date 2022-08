Taekwondo | Kifer entrena en México junto a la Selección Argentina

La joven costera Victoria Kifer se encuentra junto al Seleccionado Argentino de Taekwondo en México, donde entrenará por tres semanas para luego participar en Costa Rica del Torneo G2 a realizarse del 25 al 28 de agosto.

Esta competencia permitirá obtener puntos a nivel mundial para Victoria, quien ingresó a la Selección Argentina de Taekwondo a los 14 años y comenzó a entrenar junto a la Selección adulta en la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con su preparación física en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CEMARD) del Partido de La Costa.

“La mayoría de mis compañeros de selección pertenecen a zonas urbanas gigantes y a pesar de eso no tienen el apoyo que a mí se me brinda desde la Municipalidad de La Costa. Siempre están pendientes de lo que necesite. Espero poder devolver este afecto representando, no solamente a mi país, sino a este lugar donde crecí, que me permite cumplir mi sueño y me hace sentir muy orgullosa», dijo Victoria.