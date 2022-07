El Hospital Veterinario Móvil llega a San Bernardo

La campaña de castraciones gratuitas para caninos y felinos continúa recorriendo las localidades, y desde esta semana el Hospital Veterinario Móvil estará en San Bernardo para lo cual ya se habilitaron los turnos on-line desde www.lacosta.gob.ar.

Los turnos deben ser solicitados con anticipación a través de lacosta.gob.ar/castraciones y en esta etapa están habilitados para San Bernardo, donde se atenderá por dos semanas: del martes 5 al viernes 8 y del martes 12 al viernes 15 de julio.

El horario de castración es de 9.00 a 13.30. Los días martes y miércoles se castran caninos machos y hembras; en tanto que los jueves y viernes se castran felinos machos y hembras.



A medida que avance el cronograma se irán habilitando para el resto de los barrios y las localidades. El turno es por animal y la persona debe esperar en el lugar hasta que finalice la cirugía. Además, debe firmar un consentimiento autorizando el procedimiento, por lo que debe ser mayor de edad y llevar DNI.



La campaña está destinada a caninos, tanto para machos como para hembras, a partir de los 6 meses, mientras que para felinos machos es a partir de los 8 meses, y para felinos hembras a partir de los 6 meses.



El animal deberá concurrir con 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido. El ayuno sólido no debe superar las 12 horas y la última comida debe ser de la cantidad habitual. En cachorros, se recomienda que no sea mayor a 8 horas. Además, debe estar limpio y seco y se debe llevar una manta para luego de la cirugía.



Asimismo, los caninos deberán tener collar y correa; en caso de ser de tamaño grande o agresivo con otros animales o humanos, deberán llevar bozal.



Por su parte, los felinos, por su seguridad y para evitar incidentes, deberán llevarlos dentro de un bolso con adecuada ventilación, transportadora o bolsa de red, no llevarlos en una caja de cartón.