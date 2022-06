Licencias y Pandemia | Los detalles para saber en que situación está tu registro de conducir

Silvana Fretes, Titular del Área de Licencias y Movilidad de La Municipalidad del Partido de La Costa, en La Primera Mañana de Radio Noticias, habla sobre la prórroga de las licencias de conducir, la renovación y el miedo de los conductores ante un control que no esté al tanto de la prórroga.

Fretes detalla que el mayor de los problemas no es que los controles no sepan de las prórrogas que están vigentes sino que, la mayoría de las veces se queda a merced de la gente de contralor que no están interiorizados de la normativa. Lo que aconseja que a través del canal de whatsapp se comuniquen, si es que uno va a viajar por el territorio nacional y de esa manera se le enviará una copia de lo q es la disposición que en su momento la emitió la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, sirve para exhibir en el caso de que nos pare una autoridad de contralor y no este interiorizada en la prórroga.

Los detalles en el video:

Por Jimena Rizzo