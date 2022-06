Mala Suerte | Quiso ayudar a un encajado y terminó atascado en la playa

El hecho se dio en las ultimas horas en las playas de la zona sur del Partido de La Costa. Un vecino de nuestro distrito ayudó a salir de una zona complicada a un vehículo, pero al lograrlo tuvo la mala fortuna de quedar atascado a metros del agua.

«Voy a buscarlo, lo puedo sacar pero cuando quiero venir me quedo encajado (…) justo me quedo sin batería en el celular así que tuve que venir caminando y acudo a un vecino para que me lleve de una amigo para ir a buscar de nuevo (…) y cuando llegamos a la camioneta nos quedamos con el atascado, nos estábamos muriendo de frió».

Escucha la crónica completa de este particular hecho en voz de su protagonista: