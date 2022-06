Cavallini Vs Porta | Cruces en el Consejo Escolar por la calefacción en los establecimientos educativos

El invierno se adelantó en nuestro país y algunos establecimientos educativos del Partido de La Costa tuvieron inconvenientes a la hora del encendido de los calefactores.

En este contexto, Roxana Cavallini, miembro del Consejo Escolar del distrito, habló con Carlos Bron al aire de Radio Noticias y detalló el malestar que ocasionaron las acciones llevadas a cabo por la conducción del C.E.

«Nosotros trabajamos mancomunados en la pandemia (…) en el rol que me toca mi responsabilidad es la transparencia de la gestión y si quien esta realizando la acción lo está realizando mal lo voy a denunciar, no tiene que ver con la vida privada (…) a mi me gusta un estilo de gestión y no el verso y la mentira», sentenció Cavallini en realización al presidente del Consejo Escolar, Matías Porta.

Por su parte, Porta, minimizó la situación que se vive en determinadas escuelas costeras y marcó sus diferencias con Cavallini. Además, subrayó que el dinero que envía el gobierno de la Provincia de Buenos Aires «no alcanza».

Matías Porta apuntó contra Cavallini al decir que «siempre esta en desacuerdo» con el manejo del espacio al margen de este tema puntual.

