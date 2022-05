La Costa | Acciones por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial

El Secretario de Salud local, Marcelo Melgarejo, habló con Radio Noticias y contó que el próximo 17 de mayo es el día mundial de la hipertensión arterial y ante la importancia que tienen las enfermedades relacionadas con la hipertensión, y todas las enfermedades cardiovasculares, hay que concientizar a través de una campaña de difusión, también se realizaran 2 jornadas ese mismo martes en el Centro Comunitario Mar de Ajó Norte y en el Centro Comunitario Santa Teresita a las 10:00 hs, se dará una charla informativa donde a la gente se le va a contar qué es esto de la hipertensión arterial, de que trata, los factores de riesgo, y todas aquellas cosas que la comunidad tiene inquietudes.

Melgarejo dice sobre mitos y verdades respecto a la hipertensión “hay muchos y uno siempre como médico, comunicados tiene la obligación de aclarar ciertas cosas presentes en la población. La hipertensión arterial es el asesino silencioso es el primer concepto que tiene que tener la gente, la hipertensión arterial, no causa síntomas,ni dolor de cabeza, no avisa, puede estar latente durante muchísimo tiempo y si no nos controlamos, tomamos la presión, podemos aparecer en algún momento con algún problema de salud como puede ser desde un infarto pasando por un acv, problema renal o en la circulación«.

Dale play al contenido:

Por Jimema Rizzo