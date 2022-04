El Partido de La Costa conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un acto encabezado por el intendente, Cristian Cardozo, que se llevó adelante en la Plaza Malvinas Argentinas de Av. 7 y calle 38, Las Toninas.

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, Veteranos y familiares, instituciones educativas, eclesiásticas, fuerzas vivas, vecinos y vecinas fueron parte de este acto recordatorio del 2 de abril.

Antes de arribar a la Plaza Malvinas Argentinas de La Toninas, donde se desarrolló el acto central, Cardozo, acompañado de la senadora Gabriela Demaría, familiares de los caídos en Malvinas y Veteranos de Guerrra, dejaron una ofrenda en Mar de Ajó norte, en el monumento a Héctor Dufrechou, el marinero fallecido en Malvinas.

Luego se trasladaron hacia el Polideportivo de Santa Teresita, que lleva el nombre del soldado Aldo Omar Ferreyra, y donde está el monolito que lo recuerda, en el barrio Las Quintas de la localidad. Y de allí se dirigieron a otro homenaje en la Plaza del Niño Jesús, también en Santa Teresita, para recordar al soldado José Luis Rodríguez.

Ya en Las Toninas, se presentó el Coro Municipal de La Costa para entonar Aurora y el Himno Nacional Argentino y también hubo un homenaje artístico sobre el escenario por parte del Ballet Municipal de La Costa con la pareja de bailarines integrada por Natalia Leiva y Julio Medina.

En su discurso hacia toda la comunidad, el intendente Cardozo, hizo hincapié en la necesidad de que toda la comunidad mantenga viva la memoria. “Ustedes lucharon por nosotros, y nosotros vamos a luchar por ustedes. Muchísimas gracias por esta jornada que hemos vivido, de memoria y de encuentro con la comunidad. En el Partido de La Costa tenemos siempre presente la experiencia de los jóvenes que participaron en la guerra de Malvinas como un enorme servicio que han hecho por la Patria. Estamos orgullosos de aquellos que lucharon por nuestra soberanía y así debemos expresarlo de todas las maneras posibles”.

A esto, Cristian Cardozo le sumó: “Cuarenta años después, con la herida aún abierta, la memoria de aquellos soldados que entregaron la vida y la voz presente de los veteranos, nos convocan a pelear de forma inclaudicable por la soberanía, a defender nuestros derechos sin ambigüedades y con la mayor firmeza afirmados en la clara convicción de que la única manera de lograrlo es en paz”.

En su discurso tuvo tiempo para dejar un mensaje de no renunciar a la lucha por la Soberanía de las Islas Malvinas y a la vez seguir en la búsqueda de la unión nacional de todos los argentinos y las argentinas.

«A cuarenta años de la Guerra, Malvinas es una deuda de la democracia argentina. Es una deuda y es una oportunidad. Una oportunidad de reconciliación, de privilegiar lo importante sobre lo accesorio, de darnos la posibilidad de reconocernos como parte de un mismo proyecto de Nación. Y no se me ocurre mejor homenaje que bregar por la unidad de todos los argentinos y todas las argentinas. Malvinas nos une y lo seguirá haciendo hasta que sea reconocido el derecho de nuestra Nación sobre aquel territorio. Que sea el punto de partida para una unidad fraterna, donde el debate y la diferencia no sean obstáculo para vivir y construir comunidad», afirmó ante los aplausos de los presentes.

El jefe comunal además dio un anuncio importante para seguir con la memoria viva y el homenaje a nuestros héroes de Malvinas para siempre: “Tanto orgullo y emoción nos generan nuestros veteranos que hemos enviado al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para declarar como abanderados del Partido de La Costa a los veteranos de guerra de las Islas Malvinas en cada acto patrio que se realice en nuestro distrito. Un motivo más para que la comunidad los llene de afecto, amor y agradecimiento en cada encuentro”.

El intendente también adelantó que “en el marco de los 40 años, el próximo 10 de junio, día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y Sector Antártico, para inaugurar un monumento especial para tener a las islas y a sus jóvenes grandes héroes siempre en el corazón de nuestro Partido de La Costa”.

Por su parte, el ex combatiente de Malvinas, Enrique Cerezo dijo al momento de dirigir un mensaje a la comunidad: “Son 632 héroes que dejaron su vida, quienes nos recuerdan nuestra obligación irrenunciable, no permitir que caiga en el olvido su lucha y alentar a todos los argentinos a no sesgar en la disputa que es de todos y lleva más de 189 años. En el marco de esa lucha por la memoria aquí pudimos hacer un museo que nos muestra parte de lo que se vivió en esa guerra. Y ahí estamos, recibiendo a vecinos, turistas, y cada persona que entra es un motivo de alegría porque sabemos que algo se llevará en su mente, que quizás se sume a esa lucha que nos involucra a todos, pero la mayor alegría está en los colegios que nos visitan”, manifestó.

Escucharon atentamente los niños y niñas, junto a sus docentes y directivos de las Escuelas de Las Toninas y Santa Teresita, también los más pequeños y pequeñas de los Jardines de Infantes, Boy Scout de Santa Teresita, Centro de Jubilados de las dos localidades, Fuerzas Vivas, y demás instituciones de la zona centro del Partido de La Costa que se sumó en gran número al emotivo acto.

En el marco del acto central y finalizado el mismo, abrió la Exposición de Artistas Locales en el Centro Cultural de Las Toninas, ubicado dentro del predio de la plaza.

“Malvinas nos habla, está siempre presente, y en cada aniversario se reafirma como causa nacional. Y nos habla también en la exposición de un colectivo de artistas del Partido de La Costa llevará adelante desde hoy mismo en el Centro Cultural de Las Toninas y queremos continuar recorriendo otros espacios con estas obras que inmortalizan a nuestros héroes. Malvinas también nos habla en el Museo Temático de Santa Teresita que junto a los veteranos nos dimos una tarea para ponerlo en valor durante este año y para hacer más visible aún el orgullo que nos provoca”, señaló Cristian Cardozo sobre la exposición que estará abierta desde las 16.00 y hasta el 2 de mayo en el Centro Cultural de Av. 7 y calle 38 de Las Toninas.