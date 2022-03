Estela Díaz | «Para nuestras mujeres y diversidades, los mejores lugares»

La ministra de las Mujeres, Polìticas de Gènero y Diversidad Sexual de la Provincia Estela Díaz participó junto a su par de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, al intendente de San Martín Fernando Moreira y a la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias Marcela Ferri de la inauguración del Espacio Mujeres de José León Suarez, donde también se lanzó el programa de Espacio Mujeres Móvil.

“Esto es para nuestras mujeres, para nuestras diversidades, nuestro pueblo se merece los mejores lugares, quienes van a ser atendidas y quienes trabajan para atender a las personas que sufren violencia. Estamos acercándonos al objetivo de construir realmente una sociedad sin violencia de género” destacó Estela Diaz luego de conocer la unidad móvil que recorrerá los barrios del municipio acercando asesoramiento y las políticas de género del Estado.

Elizabeth Gómez Alcorta enfatizó: “Esa mirada que nosotras llamamos abordaje integral es entender que detrás de cada mujer hay necesidades distintas y que el Estado tiene que fortalecer sus capacidades para dar la respuesta que cada una necesita. Tenemos una oportunidad histórica porque compartimos una mirada común a nivel municipal, provincial y nacional. Eso es lo que nos potencia y nos permite llegar mucho más lejos, a cada vez más mujeres y LGBTI+”.

Por su parte, Fernado Moreira destacó: “El espacio de mujeres en San Martín fue un primer hito y un cambio muy importante. Hoy con el nuevo Espacio Mujeres de José León Suárez estamos ampliando la oferta municipal en materia de políticas de género, acercándonos a los barrios populares para llegar a más mujeres con un espacio en el que puedan informarse y conocer con qué herramientas cuentan ante situaciones de violencia. Es nuestro deber estar lo más cerca posible para ayudarlas”.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias Marcela Ferri resaltó: “Con este nuevo espacio nos acercamos a muchísimas mujeres de nuestros barrios y personas de la diversidad”. En ese sentido, destacó que “esto también surgió del impulso que nos dio el Comunidades Sin Violencias que alienta y financia estas iniciativas”.

En el SUM del nuevo espacio está expuesta la muestra fotográfica itinerante “Oficios sin Prejuicios” que promueve la igualdad entre géneros en el mundo del trabajo y en la formación laboral, a partir de acciones de sensibilización y difusión. Es un trabajo conjunto entre los Ministerios provinciales de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Trabajo y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Al respecto, Estela Díaz expresó: “Queremos una sociedad que no nos segregue ni nos divida, sino que nos incluya y nos de oportunidades iguales a todas, a todos y a todes. Y posibilidades de trabajo, de inclusión, de desarrollo, que la elección de lo que queremos hacer en la vida, sea en función de lo que tenemos como vocación, como gusto, como deseo y no algo que nos pase porque no tenemos otras oportunidades”.