CABA | Una policía agredió a un niño autista

Denise Acuña, Padres TGD La Costa, habla con Carlos Bron, sobre el video que se hizo viral en donde se ve a una mujer policía de CABA intentando bajar a la fuerza del colectivo a un nene con autismo.

Esto lo que hace también es visibilizar, cuenta Denise, lo que una familia vive todos los dias cuanto tiene un niño/a con esta patología, ya que estos brotes son a raíz de que ello no pueden expresarse y son cosas que mamá, papá, la familia muchas veces pasan en soledad y un montón de veces al dia.

“Según las leyes ellos tienen que estar capacitados para tratar los diferentes trastornos del espectro, pero no sucede eso, y es a lo que las madres tenemos miedo hoy por hoy, porque la gente no sabe cómo tratarlos, ejemplo la policía, en las escuelas, en los clubes. Cuando nuestros hijos, hijas crecen pasa, que hay situaciones que no saben manejar y son situaciones diarias, que a medida que van creciendo nosotras/os dejamos que vayan haciendo, pero nos encontramos con estas cosas”.

Dale play:

Por Jimena Rizzo