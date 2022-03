Finalizaron los trabajos de limpieza en los arroyos de la Cuenca del Samborombón

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, finalizó los trabajos de limpieza y mejoramiento de los cauces de los Arroyos Samborombón Chico y San Vicente, los Canales I, V, VI, Aleluya y de afluentes de los anteriores en los distritos de San Vicente, Presidente Perón y Brandsen.

Los trabajos contaron con una inversión de más de 147 millones de pesos y consistieron en la eliminación de obstrucciones en los puentes, el retiro de maleza, árboles y elementos artificiales en las márgenes a lo largo de 59.306 metros lineales.

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, expresó: «Son obras muy importantes que mejorarán la capacidad de escurrimiento de los arroyos y cauces que hacía muchísimos años que no se mantenían” y agregó: “Es fundamental seguir trabajando en la mitigación del impacto de fuertes precipitaciones ya que la variante de Cambio Climático no puede quedar exenta de la planificación de las obras estructurales y no estructurales”.

Con dichas obras se busca contribuir no solo al mejoramiento del curso, sino también a disminuir las crecidas que pudieran afectar a la población circundante. De esta manera, se amplía la capacidad de conducción de los excedentes hídricos mediante la conformación de una sección de escurrimiento libre de obstáculos.