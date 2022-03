Kicillof participó de la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Mar del Plata la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; su par bonaerense, Mara Ruiz Malec; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; el coordinador del Consejo, Gustavo Mariani; y representantes de las provincias.

En ese marco, Kicillof destacó que “la importancia de esta reunión radica en planificar hacia adelante las redes de contención que ayuden a estar mejor preparados para enfrentar la incertidumbre en una etapa de mucha turbulencia internacional”. “Para nosotros gobernar es crear trabajo, y para eso el Estado tiene un rol fundamental en la generación, conservación y mejora de la calidad del empleo”, remarcó.

Asimismo, Moroni expresó: “Este Gobierno vino a traer un modelo de desarrollo con inclusión y ampliación de derechos, y lo está cumpliendo”. “Durante estos años protegimos tanto a los contratos de trabajo como a las empresas, porque necesitábamos sostener la estructura productiva”, indicó y subrayó: “Contra los hechos no hay argumentos: si el aparato productivo no hubiese funcionado, no podríamos haber crecido 10 puntos el año pasado”.

Durante los encuentros llevados a cabo en las distintas comisiones del Consejo, se abordaron temas vinculados al empleo infantil, las condiciones de las y los trabajadores del sector agropecuario y las problemáticas relacionadas a la violencia laboral por razones de género.

“Nos han tocado años difíciles, donde no solamente recibimos un mundo laboral en declive, sino que a los pocos meses tuvimos que enfrentar un hecho inédito como la pandemia”, expresó Ruiz Malec y agregó: “Los esfuerzos conjuntos con la Nación nos permitieron atravesar este tiempo con los menores costos posibles: en la Provincia se perdieron menos puestos que los que se habían destruido en 2019”. “La diferencia fue un Estado presente, que adoptó medidas para proteger el empleo formal y los ingresos de los más vulnerables”, resaltó y concluyó: “Necesitamos más federalismo entendido como la unidad de las provincias, planteando en conjunto los problemas que sabemos que existen en el territorio y coordinando las medidas”.

En diciembre de 2021, el empleo registrado privado de la Provincia incorporó 9.700 trabajadores, alcanzando una tasa de crecimiento mensual del 0,5%, la más alta desde 2016, e interanual del 3,1%, impulsado por la industria manufacturera, la construcción, los servicios empresariales y de alquiler, el comercio, la hotelería y la gastronomía.

Raverta sostuvo: “Nos propusimos grandes objetivos como recuperar la capacidad de compra de los ingresos que transfiere el Gobierno a través de la ANSES y, al mismo tiempo, ampliar las prestaciones para llegar a más argentinos y argentina”. “Hemos llevado adelante una serie de medidas y propuestas a través de las cuales la política pública repara desigualdades e injusticias”, dijo y agregó: “Somos un Gobierno que todos los días toma decisiones en función de un pilar fundamental: crear trabajo”.

“Estamos en un momento bisagra, tenemos más desafíos por delante para sostener la reactivación y acelerarla, con un Estado presente que le demuestre a nuestro pueblo que estamos trabajando por su bienestar”, concluyó Kicillof.