Inicio del curso de Formadoras y Formadores en Ley Micaela para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Diaz presentó, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia Julio Alak, el curso de Formación de Formadoras y Formadores en Ley Micaela para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

“Hay un fuerte compromiso de toda la gestión con que la perspectiva de género y la prevención de la violencia es parte de la mirada del gobierno, y hace a la mirada en el conjunto del diseño de la política. Cuando decimos que hay un Estado presente es un Estado que aborda la realidad de nuestra Provincia mirándola de manera muy profunda” señaló Estela Díaz, quien destacó el trabajo en común de ambos organismos: ”Trabajamos articuladamente en muchísimas temáticas y ahora dando este gran paso en la formación”.

Por su parte, Julio Alak destacó que: “Las leyes por sí mismas no tienen efecto práctico, si no hay quien con inteligencia, con compromiso, con sabiduría de coparticipación logre darle vida, logre transformar la realidad a partir de una norma. Las leyes pueden quedar en la biblioteca y no ser aplicadas nunca, o pueden ser tomadas por un sector que considera que es un instrumento para producir en este caso, como bien lo dijo Estela, un cambio popular, esta lucha es por un cambio cultural”.

El evento se realizó en el Salón Auditorio ubicado en las calles 68 entre 2 y 3 Nº 381 de La Plata, sede del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con una modalidad presencial y virtual.

La presentación del curso estuvo a cargo del equipo docente integrado por la Directora Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad Claudia Villamayor; la Directora de Formación Cintia Rogovsky; y las/os responsable del curso de formación de Formación de Formadoras y Formadores en Ley Micaela para el poder ejecutivo, Paula Provenzano y Francisco García Laval.

El curso de Formación de Formadoras y Formadores propone conformar y capacitar estos equipos en cada una de los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para la planificación, formación, implementación y evaluación de Ley Micaela Bonaerense en lo que respecta a trabajadoras y trabajadores.

Las y los cerca de 50 cursantes continuaron con la presentación de manera remota, donde se adentraron en las modalidades y contenidos del curso, el cual los formará para poder replicar -al interior de sus espacios de trabajo- los ejes principales y transversales de la Ley Micaela bonaerense.

Estuvieron presentes la diputada provincial Lucía Iañez y autoridades de los Ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.