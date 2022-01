Recomendaciones ante el riesgo de incendios forestales en la zona

La dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de La Costa comunicó que debido a las condiciones climáticas continúa vigente el estado de riesgo muy alto para nuestra zona por incendios forestales.

En este sentido, se recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-No encender fuego

-No utilizar pirotecnia

-No realizar quemas

-No realizar ninguna actividad que pueda poner en riesgo nuestros bosques, viviendas y reservas naturales.

NÚMEROS DE EMERGENCIA

Bomberos: 100

Salud: 107

Defensa Civil: 103

Policía: 911