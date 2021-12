A un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

En el primer aniversario de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz y el ministro de Salud Nicolás Kreplak encabezaron una jornada en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, con el objetivo de evaluar los avances y experiencias a partir de la sanción de la Ley N° 27.610 sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. En este marco, ambos ministerios presentaron la campaña comunicacional “Decidimos Cuidarnos y Disfrutar” que tiene el objetivo de informar sobre los derechos sexuales y reproductivos en la provincia de Buenos Aires.

En relación a los avances, a un año de la sanción de la Ley, la ministra Estela Díaz destacó: “Se produjo una transformación en relación a los derechos de las mujeres y personas gestantes profundamente significativa porque el cambio no es solo del orden de lo legal, es del orden de lo legítimo, de lo instituyente y de lo simbólico”. Y destacó: “la emoción que comparten los equipos de salud que están atendiendo. Esa emoción es porque no lo hacen más en soledad, hoy hay un Estado que tiene un compromiso pleno. Lo que han hecho es realmente heroico porque, que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires esté cumpliendo hoy en todo su territorio el acceso a la ILE y la IVE en un contexto de pandemia. Sólo es posible porque acá hay personas, que pueden ser comunes, pero que hacen todos los días cosas extraordinarias”. Luego, enfatizó “Tenemos un Gobierno encabezado por un enorme gobernador Axel Kicillof que nos da este mandato, que la vocación feminista crezca todos los días.”

Nicolás Kreplak señaló: “Este primer año de la Ley tiene un peso enorme y simbólico, mucho mayor porque sin duda la ley del aborto legal nos permite una práctica sanitaria, nos permite disputar los simbólico y reduce la mortalidad materna. El feminismo no solamente está modificando la práctica del aborto legal para que no sea clandestino, no genere muertes, no estigmatice. El feminismo está también poniendo una perspectiva de discusión en el sistema de salud para trabajar sobre la violencia institucional, muy caracterizada en la violencia obstétrica, sin duda es la misma lucha colectiva para erradicarla”.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610 establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo. A partir de la implementación de la Ley, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva implementó una serie de acciones para garantizar el acceso efectivo al aborto como la capacitación de los equipos de salud en la realización de las prácticas, la asistencia telefónica para la resolución de casos, la adquisición de insumos y la elaboración de materiales y encuentros de actualización profesional con reuniones federales de seguimiento.

En la provincia de Buenos Aires, hay 125 municipios que cuentan con efectores municipales que garantizan el acceso, lo que representa el 93% del territorio. De los 10 municipios que aún quedan sin efectores municipales que garantizan el acceso: Torquinst, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Junín, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Zarate, San Miguel, Lobos y Lezama, 5 de ellos cuentan con un efector provincial que sí lo garantiza. Quedando sólo 5 municipios que no registran actualmente ningún efector.

La directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires Carlota Ramírez coordinó el encuentro y celebró los logros obtenidos. “La Ley hoy nos está permitiendo generar transformaciones en el sistema de salud pero también transformaciones subjetivas, no solamente en las personas que acceden a un embarazo sino también los equipos, las personas que estamos en los distintos niveles de gestión. La ley nos ha transformado”.

Durante el encuentro, se compartieron las distintas experiencias regionales de implementación en los distintos municipios, siendo los equipos de salud los principales garantes del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la interrupción legal del embarazo (ILE), y de prevenir y evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate del subsistema público, del de obras sociales o del privado.

Tomaron la palabra y contaron los procesos de transformación y la composición de los equipos para la implementación de la ley la directora Asociada HIGA San Martín Ana Laura González, la subsecretaría de Atención y Cuidados Integrales en Salud Alexia Navarro, las referentes de salud sexual regional Amalia Musso y Liliana Romero, del equipo IVE/ILE del Hospital San Martín, Mercedes Contreras por la Campaña por el derecho a decidir de Marcos Paz Natalia Tangona, de Socorristas en Red María del Carmen Álvarez y Florencia Díaz Álvares, del Concejo Deliberante de La Plata Yanina Lamberti, del Equipo IVE/ILE Hospital Manuel Belgrano San Martín Aileen Carrillo y la secretaría Salud de Quilmes Verónica Vázquez.

En el cierre, la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos resaltó: “El aborto nos genera esto, este encuentro en donde estamos atravesadas desde lo personal y colectivo” y destacó que realizar una recorrida por las conquistas de los movimientos feministas argentinos y de la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo “es hablar de compañeras que lucharon en muchísima soledad incluso contra la dictadura. Muchas gracias por el trabajo en conjunto, por el trabajo colectivo. También celebrar es parte de la memoria, la verdad y la justicia”.

Campaña Decidimos Cuidarnos y Disfrutar

El objetivo es informar sobre los derechos sexuales y reproductivos a la población en general. Por un lado, con información referida a los métodos anticonceptivos disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la Provincia y, por otro lado, respecto al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Interrupción Legal del Embarazo para mujeres y personas gestantes. Consta de afiches informativos, folletos con información específica, un video y una serie de gráficas que serán difundidas en redes sociales.

En la provincia de Buenos Aires, en 2021 se registraron parcialmente 17.506 aborto, entre IVE e ILE, y se distribuyeron más de 42 mil tratamientos con misoprostol. La Provincia cuenta actualmente con una Red de Efectores compuesta por 494 establecimientos que garantizan IVE/ILE. En diciembre de 2019, solo 51 municipios contaban con al menos un establecimiento municipal para garantizar la práctica y ahora son 125, de un total de 135. De esos 10 municipios que no tienen un efector municipal para el acceso al aborto, 5 tienen un establecimiento provincial. (Agregar detalle)

Estela Díaz señaló al respecto: “Esta campaña de información y de difusión en toda la provincia de Buenos Aires, inaugura un tiempo no solo del acceso a la práctica sino también de difusión. Seguimos con desafíos para la plena implementación, sabemos que nuestra Provincia es extensísima 135 municipios, 17 millones de habitantes, zonas rurales de falta de conectividad. El acceso a la información es fundamental porque sabemos que para ejercer tus derechos tenés que saber que los tenés. Garantizar que el Estado tenga en el sistema de salud el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es una concepción de un Estado solidario, presente, accesible que los garantiza”. Y agregó: “Cuando conquistamos derechos no es que nos quedamos conformes, es que el horizonte de lo posible se amplía”.

Participaron de la jornada la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas, la jefa de Gabinete Jimena Orchuela, la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn, la directora de Prensa y Comunicación Institucional Yésica Virginio, la directora de Comunicación, Diseño Gráfico, Audiovisual y Digital Soraya Polonara y el director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara Mario Rovere.

Aquí está disponible la información sobre los centros de salud y hospitales públicos de la provincia en donde se puede acceder al aborto: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/aborto/