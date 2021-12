Reelecciones en Municipios | Para Castello, «es lamentable que el público no participe de esos debates”

Guillermo Castello, Diputado Provincial,en la Primera Mañana con Carlos Bron, expresó su descontento por la modificación de la ley, que ahora permite la reelección indefinida de intendentes.

“Es lamentable que no haya debate, que no pasen comisiones y que el público no participe de esos debates”

Respecto a la aprobación de esta modificación Castello dice: ”la gente está muy indignada con este tema, y en el fondo hay un tema de fraude a la ciudadania”

Por Jimena Rizzo