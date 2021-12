Trabajo informal | Dos tercios no alcanzan el salario mínimo

En la Argentina hay más de 2.800.000 de personas en el ámbito del trabajo informal y dos tercios de ellos tienen una remuneración por debajo del salario mínimo Vital y Móvil, que es de $32.000. Así se desprende del informe sobre Distribución del Ingreso que difundió en el día de ayer el INDEC.

Mediante estos valores de referencia se observa que 1.830.427 trabajadores informales perciben salarios por debajo de ese monto, lo que implica dos tercios del total.

Vale recalcar que quienes no cuentan con prácticas laborales registradas no tienen descuentos jubilatorios ni beneficios sociales, por ejemplo en el campo de la salud. No solo que no rigen las conquistas laborales, sino que se pierden derechos humanos básicos de acceso a vivienda, alimentos y servicios, por poner casos.

Por Jimena Rizzo