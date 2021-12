Nueva etapa del Operativo de Seguridad en Playa

Desde hoy miércoles 1 de diciembre se pone en marcha, una nueva etapa del Operativo de Seguridad, sumando nuevas bajadas y puestos de guardavidas.

Hasta el 15 de diciembre habrá 110 puestos con 235 guardavidas a lo largo de todo el Partido de La Costa.

El operativo es el más extenso de Sudamérica, en tiempo, se extiende hasta el 15 de abril.

En esta etapa el horario de Guardavidas es de 10:00 a 19:00hs.

Es importante además de este operativo, importante, también el vecino, la vecina y turistas deben respetar las indicaciones de los Guardavidas, y el código de banderas del estado del mar. no meterse al mar si no hay Guardavidas. NO ingresar al agua si hay tormenta eléctrica. No acercarse a zonas de rocas. Respetar las salidas náuticas.

Hacemos un repaso del código de banderas:

Celeste: mar bueno

Rojo con negro: mar peligroso

Amarillo con negro: mas dudoso

Rojo: prohibido bañarse

Blanco: niña/o perdida/o

Negra: evacuación de la playa por probable tormenta electrica

Por Jimena Rizzo