Covid-19 | Kreplak alertó sobre una posible nueva ola de casos

El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que «es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola de casos» de coronavirus. En un contexto de alrededor de 1500 nuevos contagios de Covid por día, el funcionario alertó que además «muchos mayores de entre 18 y 39 años están cancelando el turno para la segunda dosis porque se relajaron ante la baja de casos».

«Se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada con tres dosis pensando que para esa época, como se está viendo en Europa, puede venir con una ola fuerte», describió el titular de la cartera sanitaria de la Provincia de Buenos Aires.

El promedio de casos está en una situación «estable», indicó Kreplak y especificó que en la última semana hubo un pequeño ascenso de contagios del 12 por ciento pero que luego, «se estabilizó». » En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote. Si en estas condiciones de circulacion no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande», señaló.

Fuente AM 750