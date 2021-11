Mar de Ajó | Novedades en el marco de una causa por abuso sexual

Estaba previsto que el viernes comience el debate por un caso de abuso s cuál que ocurrió hace 12 años en la localidad de Mar de Ajó. Luego de un largo proceso judicial, se había dado fecha para el viernes pasado, 5 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la sede del tribunal N° 1 de Dolores.

A pocas horas de la audiencia, se le comunico a la defensa de la víctima, que no se iba a poder dar inicio a este debate, porque el denunciado dijo no tener medios para llegar de Alejandro Korn a Dolores y cuando pidió colaboración a la policía le dijeron que no había patrulleros disponibles.

Ese fue el motivo que hizo que se suspendiera la audiencia y que la víctima junto a familiares y amigos, manifestarán si repudio.

Es de esperar que está semana, se reprograme la audiencia, dado el tiempo que lleva el caso, la reprogramación debería ser en esta semana si o si par llevar a acabo la audiencia que tuvo que ser suspendida.

El acusado de abuso es una persona cercana a la familia. Hay que contar que se hizo muy dificultosa la ubicación del acusado, ya que siempre había dado domicilios falsos.

Por Jimena Rizzo