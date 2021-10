Juez suspendió indagatoria a Macri porque no estaba relevado de secreto

El expresidente Mauricio Macri se presentó en el tribunal de Dolores para declarar como acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la indagatoria finalmente se suspendió.

Según explicó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, el juez Martín Bava no contaba con el relevamiento del secreto de Inteligencia, por lo que Macri no estaba autorizado a declarar. Ahora se espera que se citado nuevamente.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto de inteligencia.

Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente Alberto Fernández lo releve y de momento no se fijó fecha para una nueva comparecencia.

En este contexto, la audiencia de este jueves se suspendió tras un pedido de la defensa de Macri que el juez Bava aceptó.

Antes de entrar a tribunales desde la Plaza Castelli de Dolores, Betiana Isaurralde compartió en la Primera Mañana el discurso del ex presidente a sus seguidores que lo acompañaron, Macri agradeció el apoyo de sus simpatizantes y pidió una justicia independiente e imparcial.