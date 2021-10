5ta edición del festival de la Mujer Rural en Pavón.

Hablamos con Isabel Vitale, delegada del paraje Pavón, que nos cuenta sobre la «fiesta de la mujer rural» este sábado 23 de octubre a partir de las 10:00 hs. Este festival se realiza como homenaje a la mujer de campo. La entrada es libre y gratuita y se hace en el predio de la delegación, frente. Ala plaza.

Da comienzo al festival un desfile Tradicionalista a las 10:00 hs.13:30 hs. conjunto de esquila, tusa y ensillado14:30 hs. Va con Ritmo ( música)15:30 hs. reconocimiento a 3 abuelas rurales.16:00 hs. Alberto Zuniga16:00 hs. Presentación de Reinas invitadas17:00 hs. Mariana Santander18:00 hs. «Diamante dos»20:00 hs. «La corte»22:00 hs. «Pasión»

Es el primer evento que se realiza en Pavón, luego de las aperturas que fue realizando el gobierno.Isabel no aclara que está vez no se va a elegir Embajadora, ya que el año pasado debido a la pandemia, las que fueron elegidas en el 2019, no pudieron hacer visitas ni recorrer ningún lado.

QUEDAN TODOS INVITADOS AL FESTIVAL!!!