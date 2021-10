Educación: ¿ A clase los sábados?

Hablamos con Horacio Rossano, Director Educación Distrital y nos adelanta cosas que por más que ya se sepan nunca está de más recordar.En febrero, el personal docente ya tiene que reintegrarse, a los establecimientos, a cumplir sus funciones. Quienes tienen 30 días lo harán el 1 de febrero y quiénes por antigüedad tengan 40 días lo harán aproximadamente el 19 de febrero.

En base a eso se está organizando el regreso, lo que serían las comisiones evaluadoras y comienzo del ciclo lectivo 2022.Más allá de esta información que es normal que se hable, Rossano afirma que no vamos a tener un inicio de ciclo lectivo con los chicos en las aulas ya el 1° de febrero. Lo que si se va a tener es la continuidad de los chicos que no alcanzaron con la trayectoria educativa y la conectividad no fue la mejor, esos chicos si van a estar en las aulas.

Este año se va a dar por finalizado a mediados de febrero y podría ser el 28 del mismo mes, que es lunes el regreso de todos los alumnos a las aulas. Está situación no va a interferir con la temporada y las vacaciones, ya que todos los años sucede que hay comisiones evaluadoras en febrero. Respecto a lo que es particularmente La Costa, el director de Educación Distrital, aclara siempre que tratan de retrasar lo más posible, las mesas de comisiones evaluadoras, teniendo en cuenta que al ser un lugar costero, hay mucho turismo y más que nada en el nivel secundario, generalmente los chicos y chicas están ayudando en las casas, haciendo temporada.

Lo bueno es que se augura un 2022 con presencialidad plena y una vuelta con normalidad.