Alimentación consciente, holística y biodinámica

Hablamos con Elena Angelica Sen, forma parte de los profesionales autoconvocados por una alimentación consciente, en esta semana tan particular donde estuvimos tratando el tema del etiquetado frontal ley que no pudo salir porque la oposición no dio quórum, una ley que nos ayudará a saber qué es lo que comemos, algo tan básico e importante.

Elena, cuenta y nos explica que alrededor de los alimentos hay toda una psicología aplicada de marketing, que tiene que ver esto que vos elijas, depende de el lugar en el que se ubica el alimento en la góndola, el envoltorio, los colores, etc. Sen nos dice que son pseudos alimentos ya que no nutren.

Desde esta red de profesionales autoconvocados por una alimentación consciente, hablan de una segunda educación desde chicos tenemos que saber lo que comemos y tener la posibilidad de elegir. Saber que cuando hablamos de “dieta” hablamos de estilo de vida, no hablamos sólo de adelgazar, sino de ordenarse en las comidas, de saber que debemos hacer 4 comidas diarias mínimamente, de saber que también el ambiente donde comemos

es importante, que nos nutrimos también de las relaciones con los demás. Mucho se centra solo en el alimento, que como dice Elena ojala fuera orgánico, natural, pero en realidad la alimentación es un todo por eso desde profesionales autoconvocados, hablan de una alimentación holística y biodinámica.

En este fin de sema xxl van a estar brindando distintas actividades: están proponiendo caminatas terapéuticas,también se puede ir en bicicleta, hay postas con lugares de encuentros en diferentes horarios, lo que es sábado y domingo van a estar más concentrados en La Lucila del Mar y Mar de Ajo, a las 9:30 en la plaza y se va haciendo todo un recorrido que depende el lugar y la gente va a cambiar la dinámica.

Práctica corporal, charlas, pasar por el museo de Mar de Ajó y luego terminar en el playón de los bomberos. Quienes quieran pueden acercarse el sábado a las 9:30 a la plaza frente a la terminal de La Lucila del Mar, o prenderse en algún punto de encuentro. Hay que estar abiertos a la posibilidad de encontrarse con uno mismo y con la naturaleza.

Por Jimena Rizzo