Ballenas varadas en el Partido de La Costa

En La Primera Mañana con Carlos Bron, hablamos con Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la Fundación Mundo Marino, que nos cuenta todo sobre los varamientos de estos ejemplares de ballenas jorobadas, una varada el domingo en Nueva Atlantis, hembra de 10 metros de largo y 8000 kilos aproximadamente y otro varado 48 horas después en La Lucila del Mar, macho de 8 metros de largo y alrededor de 6700 kilos.

Estos casos, fueron algo llamativos según nos cuenta Juan Pablo, porque se produjeron 2 casos en menos de 48 horas.

Desde la Fundación Mundo Marino, lo que se hace es: se toman muestras del aparato digestivo, aparato respiratorio y muestras de sangre y esto permite orientar a los profesionales en cuáles pueden ser las causas de dichos varamientos. Los dos ejemplares son ballenas muy llamativas, que están durante esta época del año alimentándose de peces

pequeños por esta zona y lo que llama la atención es la cercanía con la costa cuando generalmente no se acercan tanto.

Aún la Fundación Mundo Marino estudia e investiga la causa. En primera instancia se supo que estos animales estaban anémicos aunque no se los veo en tan mal estado. Todavía se esperan resultados de los diferentes laboratorios con los cuales la Fundación está conectada para saber bien la causa de estos varamientos.

Una de las teorías que se maneja que nombra Carlos y que Laureiro no descarta, es que se estaban alimentando y las era ambos ejemplares jóvenes cuentan con cierta inexperiencia para dicha acción y esto pudo haber provocado el desenlace ya conocido. Otra cosa que no se descarta porque es cada vez más común, no solo en ballenas, sino

también en delfines, aves, lobos marinos, es la ingesta de algo en mal estado o plástico.

Por Jimena Rizzo