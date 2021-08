Videos | Cardozo inauguró los Centros de Atención Primaria de la Salud

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, encabezó el acto de inauguración de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Aguas Verdes y de Costa Azul, y destacó la importancia de estas obras para descentralizar la atención sanitaria y llegar a dar respuesta a las necesidades de cada vecino y vecina del distrito.

Cardozo estuvo en el CAPS de Aguas Verdes acompañado por la secretaria de Gobierno, Daniela Giménez, el doctor Gabriel Maddalena, director de Atención Primaria de la Salud, y el secretario de Obras Públicas, Walter Natalizia; mientras que desde Costa Azul en simultáneo participaron del acto el doctor Daniel Creuso y la directora de Desarrollo Social, Rosalía Serra.

En primer lugar, Cristian Cardozo destacó el avance de la campaña de vacunación contra el Coronavirus: “Hoy nos podemos encontrar por el gran esfuerzo que llevamos adelante, porque hemos dado una gran lucha, porque en el Partido de La Costa ya estamos superando las 84 mil dosis aplicadas. El esfuerzo de toda la comunidad y de cada vecino y vecina de acercarse a vacunarse hoy nos permite ser uno de los Municipios con más de 100 mil habitantes que está alcanzando más rápido el logro de tener a toda la comunidad vacunada. Seguimos avanzando y pronto vamos a estar con las segundas dosis aplicadas en nuestro municipio”.

Cardozo destacó además que este trabajo de descentralización de la atención sanitaria fue posible gracias a todo el trabajo realizado desde hace años. “Hoy estamos acá para poner en valor un espacio, para mostrarle a todos los vecinos y vecinas que, con un esfuerzo compartido, con unidad, podemos lograr todos estos sueños. Históricamente en el Municipio de La Costa se apuesta a la salud, hubo decisiones políticas para que nuestro Municipio no dependa de un hospital provincial que queda a 200 kilómetros, sino que nuestros vecinos y vecinas merecían tener salud y por eso se crearon tres Hospitales y el Hospital Hodular de San Bernardo”, señaló.

A esto, el intendente le sumó: “No nos conformamos con ello. Estos hospitales cada día tienen más equipamiento, más profesionales. Sin embargo, la comunidad sigue creciendo y la pandemia nos demuestra que tenemos que llegar con la atención primaria a cada barrio, a cada casa. En diciembre de 2019 planteaba la necesidad de la descentralización del sistema de salud y hoy en este CAPS se prestan servicios que están a la altura de las necesidades, hoy tiene Pediatría, Obstetricia, Psicólogos y distintas prestaciones que tienen que ver con el desarrollo social de la comunidad, con el acompañamiento y asistencia. Estamos orgullosos de que esto suceda porque es producto del esfuerzo de una comunidad que en pandemia no paró”.



“De forma simultánea a la lucha contra el Coronavirus fuimos acondicionando estos espacios. Son 14 espacios con distintas prestaciones que nos van a permitir tener el acceso a la salud de proximidad y que las cuestiones más complicadas sean atendidas en los hospitales de mayor complejidad. Nos pone contentos inaugurar estos CAPS porque significan la salud en los barrios, pero más contentos porque hoy vimos como ya la comunidad empezó a apropiarse de los CAPS. Estos espacios no son ni del intendente, ni de los profesionales que trabajan acá, son de la comunidad”, remarcó el intendente junto a una vecina de nombre Julia que colaboró con el tejido y la confección de cortinas y almohadones para el lugar.



Además, anticipó que a este trabajo de descentralización de la salud se le sumará en los próximos días la puesta en marcha de la red de Centros de Primera Infancia “cerca de los barrios, de todas las familias del Partido de La Costa”.



“Entendemos que las herramientas del Estado tienen que ser para la comunidad, que el Estado tiene que estar presente, que no puede haber un Estado que le dé la espalda a los vecinos y las vecinas. Por eso hemos decidido que este Estado Municipal va a estar bien cerca de los vecinos y las vecinas. Continuaremos con este plan de construcción de comunidad porque entendemos que nos lleva al Partido de La Costa del siglo 21”, finalizó Cardozo.