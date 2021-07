Turismo de invierno | ¿Cómo le está yendo a Ushuaia?

También mirá!

De cara a una Elección Primaria cargada de listas, hay quienes encuentran orgullo en "no estar". Es el caso de Chiqui Mastrello, histórico opositor costero que quedó al igual que Marcos García, afuera de todo, y como nadie se preguntó por que no estaba, el decidió comunicarlo y a su vez marcar que no encabezará la lista de quienes no participan.