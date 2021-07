Algo es Algo | “Chiqui” Mastrello orgulloso de NO encabezar la lista de quienes no participan

De cara a una Elección Primaria cargada de listas, hay quienes encuentran orgullo en “no estar”. Es el caso de Chiqui Mastrello, histórico opositor costero que quedó al igual que Marcos García, afuera de todo, y como nadie se preguntó por que no estaba, el decidió comunicarlo y a su vez marcar que no encabezará la lista de quienes no participan.

“Es un orgullo para mi contarles que no voy a encabezar la lista de quienes NO somos candidatos a concejales”, escribió Maestrello con “ironía” en sus redes sociales.

El NO candidato parece haber emulado a “Cotoco” García y la jugó de viral en un escenario electoral el cual no lo tiene adentro, aunque a “Chiqui” parece no importarle. ¿o si?