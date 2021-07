Planes 0km | El Defensor del Pueblo apuntó contra Fiat por no cumplir con lo que le exige la Justicia

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó a la empresa Fiat por no cumplir con el fallo judicial que la obliga a bajar en un 50% el valor de las cuotas de los planes de ahorro, al asegurar que “la empresa miente y sigue afectando económicamente a los usuarios y usuarias”.

“Fiat incumple y miente al no ajustarse a lo que le ordenó la Justicia. Primero, no ajusta las cuotas tal como quedó fijado en la medida cautelar colectiva por la cual el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº17 de La Plata. Además, asegura no estar notificada de este fallo, cuando sucede todo lo contrario”, sostuvo Lorenzino.

La postura del Defensor del Pueblo se basa en una serie de reclamos de los y las ahorristas que, luego del fallo judicial, no vieron reflejada la reducción de las cuotas tal como correspondía. También es una respuesta a la explicación de la empresa, que sostuvo no haber sido notificada fehacientemente, cuando en realidad sí fue avisada de esta disposición.

“Luego del fallo, Fiat apeló, hizo presentaciones y recusaciones, lo que significa que estaba al tanto de lo que se le exigía. Actuó de mala fe al decir que no fue notificada, y de esta forma aplica otro golpe a los usuarios y usuarias afectados por los aumentos irracionales hechos por la empresa”.

En ese sentido, Lorenzino pidió que “los directivos de Fiat reflexionen y hagan lo que tienen que hacer, que es cumplir con la Justicia para dejar de perjudicar de manera directa a los y las consumidores que confiaron en la empresa para adquirir un 0 Km”.