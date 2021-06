Muchas dudas ante el desempeño de la Selección Argentina en las Eliminatorias

Este domingo a las 18 horas, cuando se enfrenten Brasil y Venezuela, comenzará de manera oficial la Copa América 2021 que, en caso de que este jueves a las 23.59 termine la votación a favor y el Supremo Tribunal Federal lo permita, se realizará en Brasil.

En la previa, la Selección de Fútbol Masculino, disputó dos partidos por las Eliminatorias para ir al Mundial de Qatar 2022 y fueron ante Chile y Colombia, los cuáles terminaron empatados por 1 a 1 y 2 a 2, siempre con el contador a favor del conjunto que dirige Lionel Scaloni.

Desde Radio Noticias, lanzamos una encuesta en donde unos 35 oyentes contestaron:

De esta manera, queda en evidencia la variedad de opiniones que hay sobre el juego de la Selección Argentina, pero sobre todo, lo “peleado” que está la opinión por sí o por no, ante la pregunta sobre si gustó el desempeño del equipo.

Lo cierto, es que, de realizarse el certamen, los confirmados para formar parte del equipo son:

Arqueros: Emiliano Martínez y Agustín Marchesín.

Defensores: Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

Volantes: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Guido Rodriguez, Nicolás Domínguez y Alejandro Gómez.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Ángel Di María, Ángel Correa, Lucas Ocampos, Joaquín Correa, Julián Álvarez y Nicolás González.

En tanto que, los posibles descartados son: Lucas Alario, José Palomino, Emiliano Buendía y Nahuel Molina y aún están en duda: Franco Armani y Juan Musso.

Desde Radio Noticias, ya preparamos una transmisión propia para alentar a la Selección en sus partidos:

FECHA 1: Lunes 14/6, a las 18.00: Argentina vs. Chile

FECHA 2: Viernes 18/6, a las 21.00: Argentina vs. Uruguay

FECHA 3: Lunes 21/6 a las 21.00: Argentina vs. Paraguay

FECHA 4: Libre

FECHA 5: Lunes 28/6, a las 21.00: Argentina vs Bolivia