Video | Lo más destacado del mensaje de Cristian Cardozo por la segunda ola de Covid-19

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, emitió un mensaje en vivo a través de las redes sociales donde se refirió a las nuevas medidas que adoptó el Gobierno Nacional y Provincial y explicó las que adherirá el Partido de La Costa teniendo como objetivo evitar la saturación de los sistemas de salud y proteger la economía local.

UNA ESTRATEGIA SANITARIA INTEGRAL ACOMPAÑADA POR LA RESPONSABILIDAD

“Desde el comienzo de la emergencia sanitaria por coronavirus en marzo de 2020, junto a la comunidad del Partido de La Costa desplegamos una estrategia integral e inclusiva para minimizar la propagación del virus. Los principales puntales son la concientización de los vecinos y vecinas respecto a las recomendaciones y pautas de cuidado; el fortalecimiento del sistema de salud municipal; la marcha del Plan Nacional y Provincial de Vacunación y la constante realización de testeos, rastreos, detección, aislamiento y seguimiento de casos de contagios”, explicó Cristian Cardozo.



Y continuó: “Estamos en el período de mayor circulación del virus desde que comenzó la pandemia. La curva de contagios dependerá de cada uno de nosotros. Tenemos que reforzar los cuidados: usar siempre el tapaboca y nariz, conservar el distanciamiento, mantener la higiene, ventilar muy bien los ambientes, permanecer lo más posible en casa, reducir la movilidad y evitar las reuniones en espacios cerrados. Como comunidad sabemos que con esfuerzo y compromiso podemos lograrlo, dado que en 2020 terminamos siendo unos de los municipios de la provincia de Buenos Aires con menor cantidad de contagios cada 100 mil habitantes”.



LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS

“Ante este panorama general en la Argentina y en el mundo, considero que es conveniente reanudar la mesa de trabajo, diálogo y consenso con los distintos sectores de la sociedad para justamente consensuar en ese ámbito las líneas de tareas y medidas para llevar adelante la situación durante este 2021 con el menor dolor posible”, sostuvo.



EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

“Hoy el sistema de salud del Partido de La Costa cuenta con un total de 62 camas de atención médica, entre lo que se encuentra terapia intensiva, camas de observación, shockroom, servicio de guardia y un nuevo Hospital Modular en la localidad de San Bernardo. Para la Red de Emergencia Covid, además, hemos sumado también 35 personas a los equipos médicos y de enfermería. Además, pasamos de 5 a 30 respiradores, ampliamos la infraestructura de anillos de oxígeno e incorporamos equipamiento a todos nuestros Hospitales”, puntualizó el jefe comunal, que también agradeció el trabajo conjunto al Gobierno Nacional y Provincial para robustecer el equipamiento de los centros de salud.



“Destinamos al Hospital de Mar de Ajó como centro de tratamiento y se optimizó y refaccionó a nuevo su terapia intensiva, con la puesta en funcionamiento en este caso de un Centro de Alta Complejidad, con respiradores mecánicos, sistema de monitoreo digital centralizado y personal especialmente capacitado para el manejo de patologías respiratorias. Vamos a seguir potenciando el sistema y he decidido hoy, ante esta situación, incrementar aún más el servicio de terapia intensiva”, anunció el ejecutivo local en el mensaje emitido a las 17.00 del día de hoy jueves.



EL AVANCE EN EL PLAN DE VACUNACIÓN

“Este lunes llegaron al Partido de La Costa 2.250 nuevas dosis y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por otro lado, nos confirmó que en las próximas horas estarán arribando otras 1.000 vacunas para continuar, en este caso, la vacunación de las y los adultos mayores de 60 años. Se llevan aplicadas unas 7.000 dosis ya en el Partido de La Costa”, precisó sobre el desarrollo de la campaña en el distrito.



Además, solicitó a la comunidad estar alertas respecto a la notificación de los turnos para vacunarse que realiza el Gobierno de la Provincia: “Les pido que estén bien atentos a la aplicación Buenos Aires Vacunate, que estén atentos al celular y el mail para cuando el turnero que dispone la Provincia les avise la confirmación del día de la vacunación”.



“Estamos más cerca, pero debemos darle tiempo necesario a la campaña de vacunación más grande de la historia. A pesar de los esfuerzos de toda la comunidad y de lo difícil que fue el año que pasó, aún no hemos superado el Covid-19”, sostuvo el alcalde costero.



LA ADHESIÓN A LAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS

“Está mañana en comunicación con el gobernador Axel Kicillof nos confirmó que la provincia de Buenos Aires va a adherir a las medidas preventivas tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En el Partido de La Costa estamos en Fase 4, lo que indica que la restricción comercial y la prohibición de circular será desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana, a excepción de los servicios esenciales. Además, el Gobierno de la Provincia va a implementar un sistema de multas al cual el Partido de La Costa va a adherir para quienes no cumplan con estas medidas que regirán desde las 00 horas de este viernes 9 y hasta el 30 de abril”, explicó.



LAS ESTADÍSTICAS DEL COVID-19 EN EL PARTIDO DE LA COSTA

“Desde el inicio de la emergencia sanitaria se conocieron en el Partido de La Costa un total de 3.037 casos positivos, de los cuales ya el 80 por ciento se ha recuperado. En la actualidad el Partido de La Costa tiene una capacidad de testeo por encima de la media municipal nacional: desde el inicio de la pandemia, se testeó con PCR y antígenos a un total de 10.023 personas, entre el sistema público y el sistema privado”, detalló el mandatario local.



TOMA DE DECISIONES CON VISIÓN INTEGRAL Y CIENTÍFICA EN RELACIÓN AL COVID-19

“Para la toma de decisiones durante todo este año, durante toda esta pandemia, junto al Equipo Epidemiológico analizamos de manera permanente un conjunto de parámetros que establecen una mirada integral y científica de la evolución del virus aquí en el Partido de La Costa, tiene que ver con los casos diarios, con la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva, con el avance del Plan de Vacunación contra el COVID-19, el porcentaje de positividad de los test y el cumplimiento de los protocolos en sectores de alta relevancia”, adelantó Cristian Cardozo sobre el método que se continuará empleando para esta nueva etapa.



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA DAR BATALLA AL VIRUS

“Por favor, no olvidemos que la responsabilidad social es un eslabón fundamental en la batalla contra el Coronavirus y esta batalla aún no ha terminado. Debemos seguir luchando, luchando juntos y luchando unidos. En 2020 lo pudimos hacer como comunidad, en la temporada 2020/2021 lo pudimos hacer también como comunidad y no dudo que este año lo vamos a poder hacer”.