Arrancaron los talleres virtuales para adultos y adultas mayores en La Costa

Comenzaron los talleres virtuales para adultos y adultas mayores que ofrece la Municipalidad de La Costa a través de su sitio web www.lacosta.gob.ar. Las propuestas se enmarcan en el Programa de Prevención Integral para Adultos Mayores (PPIAM).

Los nuevos talleres virtuales buscan mantener activos y conectados a los adultos y adultas mayores del Partido de La Costa.

Estas son las opciones, previa inscripción vía web de La Costa, con los días establecidos de comienzo de los talleres:

Taller de Nutrición

Destinado a mayores de 60 años, interesados en conocer formas de alimentación saludable para personas con y/o sin patologías.

Inicio: lunes 5 de abril.

Cursada virtual: Todos los lunes de 16.00 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docentes: A cargo de la Lic. Ayelén Crippa.

Taller de huerta ecológica

Se desarrollarán temáticas de interés ambiental, producción, sustentabilidad y sostenibilidad.

Inicio: lunes 5 de abril.

Cursada virtual: Todos los lunes de 11.00 a 12.30 por plataforma Zoom.

Docentes: A cargo de Docentes de la Dirección de Desarrollo sostenible.

Taller de memoria

Taller para mejorar la memoria y estimular las distintas funciones cognitivas.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 16 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. María Laura Fuentes.

Taller Cre-Arte

Se realizarán encuentros para potenciar la creatividad y generar mayores niveles de bienestar personal.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 18.00 a 19.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Stella Maris Laurenzano.

Taller Mayores conectados

Se brindarán herramientas para el manejo de redes y dispositivos móviles.

Inicio: martes 6 de abril.

Cursada virtual: Todos los martes de 11.00 a 12.30 por plataforma Zoom.

Docente: Ariel Maxit.



Taller Radio AM

Se realizarán encuentros virtuales para que los participantes puedan conocer el mundo radial, la locución y además de que se los impulsará a conducir su propio programa.

Inicio: miércoles 7 de abril.

Cursada virtual: Todos los miércoles de 10.00 a 12.00 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Marita Régolo



Taller Movimiento Mayor

En estos encuentros virtuales se fomentará el ejercicio físico.

Inicio: miércoles 7 de abril.

Cursada virtual: Todos los miércoles de 18.00 a 19.30 por plataforma Zoom.

Docente: Prof. Gustavo Peralta.



Taller Radio teatro AM

En cada encuentro se fomentará la práctica de los diversos modos de utilización de la palabra en el relato de ficción: la narración, el diálogo, el monólogo, etc.

Inicio: jueves 8 de abril

Cursada virtual: Todos los jueves de 10.00 a 12.00 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. Marita Régolo.



Equilibrio Mayor II

Se realizarán encuentros para poner en práctica actividades que mejoren el bienestar emocional: manejo de estrés, ansiedad, estado de ánimo, etc.

Inicio: viernes 9 de abril.

Cursada virtual: Todos los viernes de 16 a 17.30 por plataforma Zoom.

Docente: Lic. María Laura Fuentes.