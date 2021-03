La nueva Ley del Régimen contractual del Teletrabajo NO se aplica al Teletrabajo en Pandemia

La Ley que crea el Régimen del contrato de Teletrabajo, que entre en vigencia en todo el país desde el 01/04/2021, podrá no regir desde ese día para los asalariados que hubiesen arrancado a desempeñarse en Teletrabajo durante la Cuarentena estricta y mientras continúen las restricciones sanitarias.

Por Juan Pablo Chiesa y Camila Pita (autores de la Obra “El Régimen legal Del Contrato de Teletrabajo” Ley 27.555 comentada y anotada. Editorial ElDial)

A través de la Resolución 142/2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social decidió aclarar, antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.555 (01/04/2021) que regula el Contrato de Teletrabajo en Argentina, en qué situación se encuentran aquellos trabajadores que, con motivo de la pandemia de coronavirus, se vieron imposibilitados a cumplir con el deber de asistencia a sus respectivos lugares de trabajo y se vieron obligados a implementar trabajo remoto.

Como ya sabemos, la Ley de Teletrabajo comenzará a regir el 01/04/2021 conforme Resol. Nº 54/21 MTEySS. Sin embargo, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 27.541 y ampliada por el Decreto Nº 260/20 y sus modificatorios, se dictaron distintas medidas tendientes a disminuir la aglomeración de personas en el transporte público y en los lugares de trabajo. Las restricciones de circulación y las medidas de distanciamiento social han llevado a muchos empleadores han decidido implementar una modalidad de trabajo remoto.

Actualmente, subsiste la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo de los trabajadores enumerados en los incisos a, b y c del art. 1° de la Resolución 207/20 MTEySS y sus modificatorias, a saber:

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

Asimismo, también se encuentra vigente la recomendación establecida en el artículo 4º de dicha norma, de disminuir la presencia de trabajadores en el establecimiento a aquellos indispensables para su adecuado funcionamiento, adoptando las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia.

Ahora bien, ¿estas personas se encuentran trabajando bajo la regulación dispuesta de la Ley 27.555? La respuesta obvia es NO, debido a que aún dicha normativa no ha entrado en vigor.

¿Qué sucederá una vez que la Ley de Teletrabajo se torne operativa?

En este caso podemos decir que no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para considerar que existe una relación contractual bajo la modalidad de teletrabajo según la nueva Ley.

El MTEySS explica en la Resolución 142/2021 que, para su aplicación deberán tenerse presente los principios de voluntariedad y reversibilidad establecidos por los artículos 7º y 8º de la mencionada ley, según los cuales, el traslado a la modalidad de teletrabajo, debe ser voluntario y prestado por escrito y, el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación.

El hecho de que por causa de la pandemia los trabajadores hayan debido prestar servicios en forma remota, no implica una expresión de voluntad de su parte, sino una adaptación a circunstancias extraordinarias y por lo tanto, no podrá sustituir el acuerdo de voluntad de las partes en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 27.555.

Es por ello que la Resolución 142/2021 establece en su primer artículo que la circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 207 del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7º del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes.

Al no encontrarse cumplido el requisito de voluntariedad, no resulta aplicable la ley que creo el Régimen de Contrato de Teletrabajo, por lo cual, quienes se encuentren en la circunstancia descripta, podrán o deberán, en caso de que el empleador lo disponga, una vez finalizadas las medidas de restricción volver a la presencialidad, porque no había ley en su momento en vigencia, salvo que expresamente se celebre un acuerdo para cambiar la modalidad contractual original y aplicar la nueva modalidad contractual de teletrabajo desde el día 01/04/2021.